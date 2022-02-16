Расширенное заседание коллегии МЧС

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи, добрый день!

Работе Министерства по чрезвычайным ситуациям мы всегда уделяли и уделяем самое серьёзное внимание и сегодня в рамках ежегодной расширенной коллегии МЧС обсудим итоги вашей деятельности в 2021 году, определим круг приоритетных задач на будущее.

Отмечу, что за прошедшие три десятилетия Министерство на деле доказало, что является крайне важным, востребованным звеном в системе обеспечения безопасности России, стало слаженной, мобильной, хорошо оснащённой структурой, отвечающей за защиту наших граждан от чрезвычайных ситуаций, за профилактику и тушение пожаров, за развитие системы гражданской обороны.

Прошлый год выдался для МЧС непростым. Серьёзным экзаменом для спасателей стали паводки в Сибири, на Дальнем Востоке, на юге страны. Активная борьба велась с природными и техногенными пожарами, которые угрожали людям и населённым пунктам.

Большой комплекс работ был выполнен для ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная». Эта трагедия, в которой погибли, к огромному сожалению, люди – горняки и спасатели, стала бедой и болью и для Кузбасса, и для всей страны.

И конечно, наши граждане благодарны вам за ту ощутимую помощь, которая была оказана в борьбе с коронавирусом. С начала эпидемии специалистами МЧС продезинфицировано более 40 тысяч социальных учреждений и обеззаражено свыше 46 тысяч объектов транспортной инфраструктуры, почти 12 тысяч километров дорог.

Важная миссия была выполнена вами и в эти сложные месяцы и за рубежом. Так, в период масштабного локдауна, после того как были закрыты границы, самолёты МЧС помогли эвакуировать российских граждан, находившихся за границей в деловых поездках или на отдыхе. В наиболее пострадавшие от коронавирусной инфекции страны доставлено более 1 тысячи 400 тонн медоборудования и лекарств, 120 тонн продовольствия и свыше 380 тысяч доз вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Хочу поблагодарить руководство, военнослужащих, сотрудников и гражданских специалистов МЧС за добросовестную работу, за мужество и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей, за готовность незамедлительно, часто с риском для собственной жизни прийти на помощь людям.

Уважаемые участники коллегии!

Подчеркну: требования к вашей работе всегда самые жёсткие. Сегодня силы и средства МЧС, ваши территориальные подразделения должны повышать эффективность реагирования на любые потенциальные чрезвычайные ситуации, а для этого надо наращивать оперативный, аналитический, кадровый потенциал, оснащать ведомство самой современной техникой, делать это системно, последовательно, в полном соответствии с намеченными планами.

Отмечу, что в прошлом году впервые утверждена программа переоснащения МЧС современными видами и образцами пожарной, спасательной и авиационной техники. Конечно, это во многом давно назрело. На реализацию этой программы до 2030 года выделяются значительные средства – почти 190 миллиардов рублей.

Особенно важно развивать пожарные и спасательные подразделения, повышать их мобильность, готовность к немедленному реагированию на угрозы природного и техногенного характера. В этой связи считаю необходимым сосредоточиться на решении следующих приоритетных задач.

Первое – это поставки в МЧС современной техники и экипировки. Так, к 2030 году в целом доля новой спасательной техники должна составить не менее 81 процента, а пожарных автомобилей – не менее 56 процентов.

С учётом опыта работы с крупнейшими производителями такой техники, прежде всего это «КамАЗ» и «Урал», следует проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов, при этом обеспечить прозрачность ценообразования, сократить сроки поставок и оптимизировать сервис путём заключения контрактов «жизненного цикла».

Особое внимание нужно уделить совершенствованию экипировки и снаряжения пожарных и спасателей, в том числе с учётом климатических и других особенностей, а они у нас в регионах разные, поскольку страна огромная.

Кроме того, нужно развивать учебно-материальную базу подготовки сотрудников МЧС, прежде всего горноспасателей.

И в этой связи отмечу, что в текущем году, – а это столетие образования горноспасательной службы России, – необходимо ввести в эксплуатацию основные объекты Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтёров. Важная задача, обращаю на это внимание: подготовка своевременная, в соответствии с нормативами чрезвычайно важна для эффективной работы в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Теперь о втором важном направлении – организационном. Повышение эффективности ведомства во многом зависит от ликвидации дублирующих звеньев, прежде всего в управленческих и обеспечивающих подразделениях. Высвободившиеся таким образом штатные единицы нужно передавать в оперативные спасательные и пожарные службы и подразделения, а также увеличивать инспекторский состав надзорных органов.

Третье. Одной из приоритетных задач остаётся профилактика техногенных пожаров. Они представляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья людей, чреваты большими экономическими потерями.

Да, государство последовательно снимает надзорную нагрузку с бизнеса, – и это правильно, – прежде всего с малого и среднего. И МЧС одним из первых перешло на риск-ориентированный подход в надзорной деятельности. Но это, конечно же, не значит, что, если компании не проверяют так, как в прежнем режиме, они могут пренебрегать установленными правилами и стандартами, тем более грубо нарушать их. Ответственность за жизнь и здоровье людей за противопожарную безопасность должна быть строжайшей.

Добавлю, что при решении этих задач МЧС нужно активнее взаимодействовать с общественными добровольческими объединениями и волонтёрами. Это касается не только тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и профилактической работы, включая обучение граждан основам безопасной жизнедеятельности.

Добровольные пожарные команды и дружины, другие объединения – это серьёзное подспорье в вашей работе, и в этой связи надо рассмотреть возможность, вопрос об упрощении процедуры передачи высвобождающейся исправной техники МЧС для оснащения организаций добровольной пожарной охраны. Я хочу подчеркнуть: именно исправной, высвобождающейся, но исправной, иначе это всё бессмысленно. Хлам и ненужное оборудование нельзя просто так сбрасывать людям, имея в виду, что они не смогут его просто использовать. Это только будет создавать угрозы, на самом деле.

Четвёртое – это развитие аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктическом регионе. На решение этой задачи планируется выделить значительные федеральные средства. Например, только на оснащение МЧС современными вертолётами в арктическом исполнении – более 18 миллиардов рублей.

В 2021 году уже началось, в целом должно было начаться, – докладывают, что это уже идёт, – формирование спасательного центра в Чукотском автономном округе, в Певеке. Вместе с тем обращаю ваше внимание, что в этой работе нужно активнее взаимодействовать с крупными компаниями, которые обладают расположенными в Арктике объектами по добыче и переработке углеводородов, например, с такими как «Новатэк» и «Роснефть». Всё это позволит более эффективно использовать бюджетные средства.

И, наконец, пятое. Должна быть продолжена плановая работа по повышению эффективности всей системы гражданской обороны.

Со своей стороны государство будет и впредь укреплять социальные гарантии тех, кто служит или работает в Министерстве. За последние три года более тысячи сотрудников МЧС получили новое жильё. Своевременно индексировались денежное довольствие военнослужащих и зарплата сотрудников ведомства. Я знаю, что здесь ещё далеко не все проблемы решены – это понятно, но такая работа будет, безусловно, продолжена.

Уверен, что в решении обозначенных сегодня и других стоящих перед ведомством задач сотрудники МЧС будут и дальше действовать профессионально и чётко.

Желаю вам успехов в работе на благо России и наших граждан.

Спасибо за внимание.

Пожалуйста, прошу Вас.

Продолжение следует.

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