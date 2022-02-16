Переговоры с Президентом Бразилии Жаиром Болсонаро

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Я очень рад Вас видеть, добрый день.

Это Ваш первый визит в нашу страну. Надеюсь, что он будет и удачным, и приятным.

У нас восстанавливаются отношения, прерванные так или иначе в связи с пандемией коронавируса. По Вашему указанию в Москве побывали ведущие министры Вашего Правительства, а сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два».

Мы работаем активно и на международных площадках. И, несмотря на все ограничения, у нас рост товарооборота составил 87 процентов.

Я очень рад Вас видеть, уважаемый господин Президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно даже сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнёром в Латинской Америке. Это [имеет] важное значение.

Добро пожаловать, господин Президент.

Ж.Болсонаро (как переведено): Я очень рад, для меня большая честь Ваше приглашение.

Мы испытываем чувство солидарности с Россией. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях, в частности в области обороны, в области нефти и газа, в области сельского хозяйства, – и встречи происходят между министрами.

Я уверен, что этот мой визит в Москву – это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста.

Я благодарю Вас за Ваш жест – за помилование бразильского гражданина в прошлом году.

Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что этот визит, эта наша встреча будет весьма продуктивной.

MIL OSI