Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#некролог16.02.2022 14:07

Памяти Бориса Владимировича Бальмонта…

Ракетно-космическая отрасль России и Госкорпорация «Роскосмос» глубоко скорбит по поводу кончины советского государственного деятеля, бывшего министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР (1981-1986 гг.), первого заместителя министра ракетно-космической отрасли СССР (1973-1981 гг.), председателя Межведомственного совета по проекту «Энергия — Буран» в 1975–1981 гг., Депутата Верховного Совета СССР нескольких созывов, ветерана Великой Отечественной Войны, Героя Социалистического Труда, Кавалера 4-х орденов Ленина, лауреата Государственных премий СССР и РФ, ордена Почета РФ, почетного Академика Российской Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Бориса Владимировича Бальмонта.

Вся его жизнь — бесконечная преданность делу. За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии космонавтика сделала существенные шаги вперед, многие проекты, которыми мы гордимся, стали возможны в том числе благодаря Борису Владимировичу. Не только ракетно-космическая отрасль, но и вся страна несёт невосполнимую утрату, когда уходят такие люди.

Выражаем соболезнования семье и близким Бориса Владимировича!

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