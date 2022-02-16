Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Прогресс МС-18#Союз МС-19#Союз МС-2116.02.2022 13:45

Орбиту МКС увеличат на километр в конце февраля

Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 26 февраля 2022 года с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» (18 марта) и посадкой спускаемого аппарата «Союза МС-19» (30 марта).

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), в 04:37 по московскому времени намечается выдать команду на включение двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Они должны проработать 372,5 секунды и выдать импульс 0,54 м/с. Ожидается, что после проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции увеличится на 1,1 км — до 417,94 км.

Параметры орбиты МКС после проведения корректирующего манёвра должны составить:

Период обращения: 92,87 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота орбиты: 415,40 км;

максимальная высота орбиты: 435,97 км.

За всё время полета МКС осуществлены 315 коррекций высоты её орбиты, в том числе 166 — с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс». Перед прибытием на МКС нового российского экипажа на «Союзе МС-21» на 11 марта 2022 года запланирована ещё одна коррекция орбиты станции.

Сейчас на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дуброва, а также астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.

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