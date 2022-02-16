М. Павлова: Необходимы дальнейшие законодательные меры для обеспечения безопасности детей в информационном пространстве

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила вопросы разработки организационно-правовых мер по созданию безопасной среды для детей и подростков.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в заседании рабочей группы Комитета ГД по просвещению. Сенатор обсудила вопросы разработки организационно-правовых мер по созданию безопасной среды для детей и подростков, позитивного контента в сети Интернет, борьбу с деструктивными явлениями в молодежной среде.

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Участники заседания рабочей группы – депутаты ГД, сенаторы РФ, представители профильных ведомств и руководители общественных организаций, рассмотрели идеи, наиболее актуальные для решения вопросов в сфере влияния деструктивной информации на психоэмоциональное и физическое здоровье детей, проблемы буллинга. Также внимание было обращено на важность разработки механизмов предупреждения и профилактики распространения и влияния деструктивной информации на детей и подростков.

Маргарита Павлова приняла участие в заседании рабочей группы Комитета ГД по просвещению

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Маргарита Павлова приняла участие в заседании рабочей группы Комитета ГД по просвещению

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Маргарита Павлова приняла участие в заседании рабочей группы Комитета ГД по просвещению

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Маргарита Павлова приняла участие в заседании рабочей группы Комитета ГД по просвещению

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Маргарита Павлова приняла участие в заседании рабочей группы Комитета ГД по просвещению

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Маргарита Павлова приняла участие в заседании рабочей группы Комитета ГД по просвещению

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Маргарита Павлова приняла участие в заседании рабочей группы Комитета ГД по просвещению

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«Тема сохранения, укрепления и популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей очень актуальна в информационном пространстве. В первую очередь это касается детей и подростков – основных пользователей социальных сетей», — отметила Маргарита Павлова.

Участники заседания констатировали необходимость разработки действенных законодательных мер, обеспечивающих безопасную среду для детей и подростков в информационном пространстве.

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