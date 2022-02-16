Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пресс-конференции, посвященной проведению XIX Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в пресс-конференции, посвященной проведению XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

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Сенатор сообщила, что конкурс стартовал 10 февраля, и уже сейчас молодые граждане страны начали присылать свои проекты, направленные на решение социально-экономических вопросов российских территорий. «Отрадно, что конкурс даёт возможность молодым людям, неравнодушным к судьбе своей малой родины, реализовать гражданский долг, внести собственный вклад в развитие родных регионов, городов и сел».

Касаясь содержания конкурсных работ, Лилия Гумерова отметила, что в объявленный Президентом РФ Год культурного наследия народов России именно данная тематика стала основной. «Это отражено в новых номинациях — «Культурное наследие моей страны», «Моё ремесло», специальной номинация для детей до 13 лет «Детские народные сказки», — сказала сенатор.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова

Лилия Гумерова, возглавляющая Экспертный совет конкурса, обратила внимание, что именно от работы экспертов зависит дальнейшая судьба конкурсантов и их инициатив. Она напомнила, что в прошлом сезоне 2810 человек из 85 регионов России и трёх иностранных государств (Беларусь, Казахстан, Литва) выразили желание стать экспертами конкурса. «Экспертная оценка — особый труд, справиться с которым смогут лишь настоящие профессионалы, разделяющие и пропагандирующие основные ценности, на которые ориентирован конкурс. Наши эксперты проходят обучение и квалификационный отбор. В прошлом году ими стали 2252 специалиста из областей образования, науки, медицины, бизнеса, молодежной политики и социальной сферы», — пояснила парламентарий.

В ходе конкурса тогда эксперты рассмотрели проекты, поступившие от 91 147 участников. Каждую заявку проверяло не менее трёх специалистов. «С учетом тематики нынешнего года мы особенно ждём экспертов — специалистов в области культуры, истории и этнографии», — добавила сенатор.

Глава Комитета СФ также отметила, что информация об авторах лучших инициатив, направленных на развитие российских территорий, была доведена до глав регионов для возможной реализации на местах.

Совет Федерации продолжит поддержку участников проекта, подчеркнула Лилия Гумерова.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова, заместитель директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» по научной работе, руководитель Лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках Екатерина Яцишина и др.

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