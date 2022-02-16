Добыча и поставки газа: итоги первых полутора месяцев

Source: Gazprom in Russian

Релиз

16 февраля 2022, 13:25

С 1 января по 15 февраля 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 70,1 млрд куб. м газа — это лучший показатель за последние три года. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок обеспечены на уровне рекордного прошлого года.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 17,9 млрд куб. м, что на 35,5% (на 9,8 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. В отдельные страны поставки выросли — в Турцию на 2,7%, в Болгарию на 24,2%, в Боснию и Герцеговину на 13,9%. Компания продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. 14 февраля был зафиксирован новый рекорд суточного объема поставок.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 22,3% (на 9,2 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 93,4% от объема газа, закачанного в летний период, то есть осталось менее 7%. Объем активного газа в европейских хранилищах на 14 февраля составляет всего 32 млрд куб. м, что на 1,3 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату.

Отметим, что обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта — середины апреля.

Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 10,7 млрд куб. м. Это на 45,7% (на 8,9 млрд куб. м) ниже показателя прошлого года и на 4,6 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

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