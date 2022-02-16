Г. Ягубов: В Ставропольском крае в 2022 году планируется восстановить 54 гектара леса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с руководителем краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды реализацию проекта «Сохранение лесов Ставрополья».

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края Геннадий Ягубов ЯгубовГеннадий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края в ходе работы в регионе обсудил реализацию проекта «Сохранение лесов Ставрополья» с руководителем краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Романом Коврыгой.

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Геннадий Ягубов напомнил, что в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации выступил Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. Он проинформировал сенаторов о мероприятиях нацпроекта «Экология», а также высказал мнение о том, что федеральный проект «Сохранение лесов», рассчитанный до 2024 года, следует продлить до 2030.

«Сохранение лесов является одной из приоритетных задач. Для нашего края с зонами рискованного земледелия увеличение лесных площадей обеспечивает биоресурсный потенциал и позволяет предотвратить опустынивание земель. Пролонгация проекта даст дополнительные возможности для восстановления лесного фонда, а значит обеспечит экологическое благополучие региона», — подчеркнул Геннадий Ягубов.

Геннадий Ягубов в ходе работы в регионе обсудил реализацию проекта «Сохранение лесов Ставрополья» с руководителем краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Романом Коврыгой

В Ставропольском крае работа по сохранению и восстановлению лесного фонда ведется региональным министерством с 2019 года. За три года лесовосстановительные работы на Ставрополье проведены на площади 164 гектара, засеяно около 360 килограммов семян, подобранных с учётом климатической зоны.

В 2022 году в рамках реализации проекта «Сохранение лесов Ставрополья» объем выделяемых из федерального бюджета субвенций составит более 139 миллионов рублей. Планируется увеличить площадь лесовосстановления более чем на 54 гектара. Также предусмотрено приобретение специализированной лесохозяйственной техники и формирование запаса семян.

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