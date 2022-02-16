Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#МКС#Прогресс МС-1916.02.2022 17:00

Грузовой корабль «Прогресс МС-19» сближается с МКС

Автономный двухсуточный полет грузового корабля «Прогресс МС-19» к Международной космической станции продолжается в штатном режиме под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

В течение первых суток полета корабль выполнил комплекс динамических операций по подъёму опорной орбиты с помощью двух включений маршевого двигателя. Сегодня утром, 16 февраля 2022 года, после планового манёвра траекторной коррекции корабль сформировал баллистические условия для автономного сближения со станцией. Участок дальнего сближения с использованием бортовой навигации начинается в 07:40 по московскому времени 17 февраля. Он предусматривает проведение двух двигательных импульсов для точного выхода «Прогресса МС-19» в расчетную зону встречи со станцией на 34-м витке. С этого момента автоматическое управление кораблем переходит к бортовой системе сближения и стыковки «Курс-НА».

Причаливание и стыковка грузового корабля «Прогресс МС-19» с малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента МКС намечены на 10:06 мск 17 февраля. Заключительный этап полёта по программе 80-й миссии снабжения пройдёт под контролем российских членов экипажа МКС вне зоны видимости наземных измерительных средств ГОГУ. «Грузовик» доставит на станцию топливо дозаправки, запасы питьевой воды и сжатого азота, а также 1 600 кг различного оборудования и материалов, необходимых для проведения научных экспериментов и дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 66-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавтов NASA Томаса Машберна, Марка Ванде Хая, Раджа Чари, Кейлы Бэррон и астронавта ESA Маттиаса Маурера.

Прямая трансляция стыковки начнется в 09:15 мск 17 февраля 2022 года.

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