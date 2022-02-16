В Совете Федерации обсудили повышение оперативности лекарственного обеспечения тяжелобольных детей

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» состоялся в Комитете СФ по социальной политике.

В Комитете Совета Федерации по социальной политике состоялся «круглый стол» на тему «Повышение оперативности лекарственного обеспечения тяжелобольных детей Фондом «Круг добра».

Модератором выступила первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Ольга Забралова. ЗабраловаОльга Сергеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области В мероприятии приняла участие председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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Сенаторы обсудили вопросы обеспечения медицинской помощью детей с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями и проанализировали мониторинг в ряде регионов, которые испытывают затруднения в работе с органами управления здравоохранением, в частности, при получении медицинских документов на детей.

В России есть уникальные механизмы по оказанию помощи детям с орфанными заболеваниями,

Инна Святенко отметила, что в России есть уникальные механизмы по оказанию помощи детям с орфанными заболеваниями, и напомнила, что с прошлого года начал работу Фонд «Круг добра».

«Созданный по решению Президента России Фонд «Круг добра» в 2021 году обеспечил лекарствами и медицинской помощью более двух тысяч детей во всех регионах России, израсходовав 37,9 миллиарда рублей. В настоящее время перечень заболеваний, с которыми работает Фонд, включает 44 заболевания. Перечень лекарственных препаратов, обеспечиваемых Фондом, составляет 40 наименований, также «Круг добра» обеспечивает пациентов пятью видами медицинских изделий по двум заболеваниям», — напомнила Инна Святенко.

Сенатор поблагодарила председателя Фонда Александра Ткаченко за конструктивное взаимодействие с профильным Комитетом СФ.

По словам Ольги Забраловой, только за первый год работы «Круг добра» апробировал дополнительный механизм помощи тяжелобольным детям, интегрированный в действующую систему здравоохранения и лекарственного обеспечения: ввел в эксплуатацию информационный ресурс, позволяющий родителям детей подавать заявления через сайт «Госуслуги» и обеспечивающий прозрачность работы с заявками, привлек ведущих экспертов страны, которые отслеживают заболевания и соответствующие лекарственные средства, проверяют правильность назначений.

«Особое внимание важно уделять инициативам, которые позволяют максимально разгрузить бюджеты регионов и проводить закупку данных лекарств за счет федерального бюджета, а также через Фонд «Круг добра». Сенаторами РФ вносятся законопроекты, которые расширяют перечень нозологий, по которым осуществляется закупка жизненно важных препаратов. Помимо незарегистрированных в России лекарств, которые необходимо закупать отдельно, существует целый перечень зарегистрированных препаратов, которые фактически обеспечивают непрерывную медицинскую помощь тяжело больным детям. Очень важный момент – непрерывность лечения», — отметила парламентарий.

«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Ольга Забралова

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Юрий Архаров

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Более подробно об итогах деятельности Фонда «Круг добра» рассказал его председатель Александр Ткаченко. «Информационная открытость является одним из основных принципов работы Фонда. С момента его создания было принято более 5600 обращений: через сайт, по почте, по «горячей линии» Росздравнадзора, по информационной линии Фонда», — отметил он.

Участники мероприятия отметили важность повышения оперативности формирования заявок на лекарственное обеспечение тяжелобольных детей субъектами РФ и информирования о них Фонда «Круг добра», а также реагирования на запросы родителей и родительских сообществ о предоставлении медицинской помощи детям с редкими (орфанными) заболеваниями.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области член Комитета СФ Ирина Петина, ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, представители Министерства здравоохранения РФ, начальник отдела медицинского сопровождения заявок Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями Татьяна Демченко, директор Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина, представители родительской общественности.

«По итогам обсуждения Комитетом СФ по социальной политике будут выработаны соответствующие рекомендации. В первую очередь, они касаются глав субъектов РФ. Им нужно активнее проводить работу по информированию общественности о принципах и результатах работы Фонда «Круг добра», также очень важно не допустить уменьшения объемов лекарственного обеспечения лиц, достигших 18 лет. В настоящее время «Круг добра» собирает заявки на обеспечение детей до конца текущего года. Будет правильно, если руководители регионов возьмут эти вопросы под свой личный контроль», — отметила Ольга Забралова.

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