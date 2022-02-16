А. Варфоломеев: При наборе абитуриентов вузам следует гибко реагировать на востребованность специалистов на рынке труда

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в «круглом столе», посвященном трудоустройству и профессиональной карьере молодых специалистов.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в заседании «круглого стола» на тему «Трудоустройство и профессиональная карьера молодых специалистов страны: вызовы времени».

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Сенатор отметил, что в условиях пандемии в сложившейся ситуации на мировом рынке труда — при росте количества безработных и падении доходов граждан — молодежь стала одной из наиболее уязвимых категорий граждан, спрос на молодых специалистов значительно упал.

«Для реализации потенциала молодых людей требуется создание государствами единого комплекса мер: с момента выбора профессии и начала обучения до его окончания и первого трудоустройства», — считает Александр Варфоломеев.

По словам парламентария, сегодня все больше молодых людей вынуждены устраиваться на рабочие места не по специальности, независимо от полученного образования. Порой молодежь уходит в «теневую» занятость или занимает иждивенческую позицию, встав на учет в качестве безработных для получения пособий.

В нашей стране принимаются меры по поддержке молодых специалистов и решению вопроса «молодежной безработицы

«Безусловно, в нашей стране принимаются меры по поддержке молодых специалистов и решению вопроса «молодежной безработицы», — продолжил сенатор. Он напомнил о принятом в конце 2020 г. законе о молодежной политике, который обеспечивает гарантии в сфере труда и занятости молодежи, содействует трудоустройству молодых граждан и их профессиональному развитию.

«В конце прошлого года Правительство Российской Федерации утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, исполнение которой позволит создать условия для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодых людей», — добавил законодатель.

Александр Варфоломеев заявил о возникающих противоречиях между рынком образовательных услуг и реальным сектором экономики в современных реалиях, для преодоления которых вузам необходимо формировать у абитуриентов осознанный выбор профессии, а при их наборе — гибко реагировать на востребованность специалистов на рынке труда.

По словам председателя Палаты молодых законодателей Александра Сапронова, существующие тенденции — цифровизация, глобализация и открытость информации — ощутимо меняют рынок труда. Появляется много новых форм занятости и обучения, некоторые профессии исчезают, молодым людям приходится планировать жизнь и карьеру в ситуации постоянно меняющихся условий экономики и рынка труда.

«В новых реалиях необходимы переориентация работы органов службы занятости, смещение фокуса с пассивной политики занятости по поддержке безработных к проактивному формату. Необходимо внедрять адресный подход к конкретному соискателю», — уверен Александр Сапронов.

Круглый стол в рамках работы Палаты молодых законодателей при СФ

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Круглый стол в рамках работы Палаты молодых законодателей при СФ

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Круглый стол в рамках работы Палаты молодых законодателей при СФ

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Круглый стол в рамках работы Палаты молодых законодателей при СФ

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Круглый стол в рамках работы Палаты молодых законодателей при СФ

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Круглый стол в рамках работы Палаты молодых законодателей при СФ

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Круглый стол в рамках работы Палаты молодых законодателей при СФ

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Круглый стол в рамках работы Палаты молодых законодателей при СФ

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Круглый стол в рамках работы Палаты молодых законодателей при СФ

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В своем выступлении председатель Комитета по спорту и молодежной политике Палаты молодых законодателей Дмитрий Бубнов отметил, что в рамках новой цифровой экономики формируется спрос на специалистов нового типа, перед которыми будут стоять задачи, требующие творческого подхода, готовности к сотрудничеству с другими людьми и с системами искусственного интеллекта.

«Состав навыков, востребованных рынком труда, постепенно трансформируется, и речь идет о навыках будущего, многие из которых уже спрогнозированы и определены в настоящий момент», — сказал Дмитрий Бубнов.

Заместитель директора Фонда Росконгресс Мария Киселева рассказала о деятельности социально ориентированного нефинансового института развития по подготовке волонтеров и молодых специалистов для крупных российских и международных мероприятий. Речь также шла о проекте Фонда Росконгресс «Школьный друг», специальной программе психоэмоциональной адаптации молодежи для работы в офисе и об интеллектуальной платформе профориентации, тестирования и трудоустройства Talanty, которая станет логичным продолжением волонтерской программы и инициатив Фонда в сфере трудоустройства молодых специалистов.

«Фонд Росконгресс ведет непрерывную деятельность по предоставлению юным специалистам возможности получить первый опыт работы, официальное трудоустройство, знания и навыки для начала успешной карьеры», — сообщила Мария Киселева.

По итогам заседания его участники выработали ряд рекомендаций заинтересованным ведомствам о необходимости принятия мер и внедрения новых инструментов, направленных на повышение эффективности количественно-качественных показателей содействия занятости молодежи в Российской Федерации и масштабирования лучших практик в области профориентации и трудоустройства выпускников и молодых специалистов.

В заседании также приняли участие заместитель директора Департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ Денис Шамгунов, заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Валентина Шалашникова, руководитель Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александр Вайно, члены Палаты молодых законодателей при СФ, представители профессионального сообщества.

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