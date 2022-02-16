А. Брыксин: Предлагаем активнее включать объекты ЧМ-2018 в единый план всероссийских соревнований

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы посетят все города-организатора Чемпионата.

Состоялась встреча членов Комитета Совета Федерации по экономической политике Александра Брыксина БрыксинАлександр Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области и Эдуарда Исакова ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым ЗдуновАртем АлексеевичГлава Республики Мордовия и министром спорта и молодежной политики региона Александром Савиловым, посвященная использованию спортивных объектов Чемпионата мира по футболу 2018.

В беседе принял участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия Петр Тултаев. ТултаевПетр Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия

«По поручению Председателя Совета Федерации вместе с коллегами мы посещаем российские города, которые в 2018 году принимали Чемпионат мира по футболу. Саранск – это первая остановка нашего маршрута», — сказал Александр Брыксин.

Сенатор сообщил, что в период ЧМ-2018 на «Мордовия Арене» состоялись 4 матча группового этапа, стадион посетили более 160 тысяч человек. «Отрадно, что сегодня стадион является стартовой площадкой для детского и юношеского спорта. Одна из проблем, общая для городов-рганизаторов ЧМ-2018, — это загрузка футбольных стадионов. Необходимо активнее включать эти арены в единый календарный план всероссийских соревнований».

Встреча членов Комитета Совета Федерации по экономической политике Александра Брыксина и Эдуарда Исакова с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым и министром спорта и молодежной политики региона Александром Савиловым

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Встреча членов Комитета Совета Федерации по экономической политике Александра Брыксина и Эдуарда Исакова с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым и министром спорта и молодежной политики региона Александром Савиловым

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Встреча членов Комитета Совета Федерации по экономической политике Александра Брыксина и Эдуарда Исакова с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым и министром спорта и молодежной политики региона Александром Савиловым

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Чемпионат мира по футболу 2018 прошел на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Калининграде и Екатеринбурге. По итогам посещения всех футбольных стадионов сенаторы обсудят с Министерством спорта РФ и Министерством экономического развития оптимальные решения по использованию спортивных объектов.

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