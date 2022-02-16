А. Базилевский: Вопросами газификации совместно занимаются все органы государственной власти Хабаровского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе регионального штаба по газификации.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Андрей Базилевский БазилевскийАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края принял участие в работе регионального штаба по газификации, который возглавляет губернатор региона Михаил Дегтярев.

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Вопрос газификации края носит приоритетный характер, его решение является залогом развития коммунальной сферы, промышленности, энергетики, повышения уровня и качества жизни людей, подчеркнул Андрей Базилевский. «Только в прошлом году объем потребления природного газа в крае вырос по сравнению с 2020 годом на 113 млн. кубометров и был бы гораздо выше, если бы позволили мощности. В целом, в Хабаровском крае уровень газификации составляет немногим более 40 процентов».

«Чтобы выполнить поручения Президента РФ, необходимо не только поднимать, но и последовательно решать вопросы газификации. В настоящее время вопросами газификации совместно занимаются все органы государственной власти Хабаровского края», — сказал сенатор. Среди первых результатов работы он назвал согласованный с Единым оператором газификации сводный и пообъектный планы-графики догазификации, куда вошли 26 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях края и более 5,5 тысяч домовладений. «Первый этап газификации планируется завершить в 2023 году, второй – в 2030 году», — отметил Андрей Базилевский.

Сенатор является членом Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при СФ. Парламентарий включен решением губернатора края в состав регионального штаба для повышения качества взаимодействия с верхней палатой парламента по вопросам газификации региона. По словам Андрея Базилевского, такой формат работы позволит более эффективно решать вопросы в предметном диалоге с федеральными и региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления, вести мониторинг правоприменительной практики.

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