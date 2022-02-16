А. Акимов провел совещание по вопросам демографической политики на Дальнем Востоке

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие организовано Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, заместитель председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр Акимов АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) провел совещание на тему «О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего Востока».

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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«В Послании Федеральному Собранию Президент РФ отметил, что сбережение народа является высшим национальным приоритетом. Стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет», — сказал сенатор.

Для Дальнего Востока основными демографическими проблемами остаются снижение естественного прироста, миграционный отток и, как следствие, сокращение численности населения

Александр Акимов отметил, что в 2017 году распоряжением Правительства РФ была утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года. Задача Концепции — кардинальным образом изменить демографическую ситуацию. «Для Дальнего Востока основными демографическими проблемами остаются снижение естественного прироста, миграционный отток и, как следствие, сокращение численности населения», — добавил он.

В числе основных причин сокращения численности населения Дальневосточного федерального округа сенатор назвал отдаленность от центральных районов страны, суровые природно-климатические условия, относительно низкое качество жизни, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры и уровня организации труда, а также высокие транспортные расходы, стоимость жилья, услуг ЖКХ и продовольствия.

Основными направлениями демографической политики на Дальнем Востоке, по словам законодателя, являются: повышение рождаемости, снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни, сокращение миграционного оттока постоянного населения, содействие переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в субъекты Российской Федерации, входящие в ДФО, создание условий и стимулов для закрепления молодежи на территории Дальнего Востока и привлечения молодых специалистов из других регионов, улучшение качества жизни населения.

Сенатор отметил, что в сентябре 2021 года Минвостокразвития России подготовило изменения в Концепцию, которые обусловлены необходимостью актуализации 2-го этапа её реализации (2021–2025 годы). Проект документа предусматривает изменения некоторых целевых показателей. Например, ожидаемая численность населения ДФО к 2025 г. прогнозируется на уровне 8,5 млн человек.

Сенатор подчеркнул, что реализовать поставленные целевые показатели планируется за счёт ранее принятых Правительством РФ социальных и демографических мер, среди которых льготная ипотека, дальневосточный гектар, доплата в размере 30 проц. к материнскому капиталу, разовые выплаты при рождении первого ребенка и ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей.

«Учитывая демографические процессы в субъектах Федерации, находящихся на территории Дальневосточного макрорегиона, важным фактором создания комфортных условий жизни является обеспечение качественной медицинской помощью проживающего там населения», – подчеркнул сенатор.

Совещание на тему «О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего Востока»

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Александр Акимов

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Сергей Михайлов

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Анна Отке

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Совещание на тему «О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего Востока»

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Юрий Валяев

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Совещание на тему «О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего Востока»

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Баир Жамсуев

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Совещание на тему «О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего Востока»

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Иван Абрамов

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Совещание на тему «О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего Востока»

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Совещание на тему «О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего Востока»

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Сергей Михайлов

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Совещание на тему «О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего Востока»

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Валерий Семенов

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В условиях низкой плотности населения одним из приоритетных направлений развития системы здравоохранения в ДФО является ввод в эксплуатацию новых медицинских объектов.

«Согласно представленной к совещанию информации, на Дальнем Востоке требуют ремонта каждый 4-й фельдшерско-акушерский пункт, каждая 5-я школа, в каждой 4-й школе нет водопровода. В 3,5 раза выше, чем в среднем по стране, доля дорог с грунтовым покрытием», — сообщил он.

Однако, как отметил Александр Акимов, уровень собственных налоговых доходов регионов Дальнего Востока, за исключением Сахалина, не позволяет полноценно обеспечить финансирование всех бюджетных обязательств и требует дотаций из федерального бюджета.

Сложной остается ситуация с привлечением медицинских и педагогических кадров для работы на Дальнем Востоке. «Для решения этой проблемы необходимо расширять меры поддержки данных специалистов. В том числе предоставив им, возможность приобретать жилье на льготных условиях», — считает парламентарий.

По словам Александра Акимова, реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа льготные ипотечные программы сформировали стабильный спрос на современное и качественное жилье. При этом объем жилищного строительства на Дальнем Востоке в 2020 году составил всего 2,5 млн квадратных метров или 3 процента от общероссийского показателя. «Для стимулирования строительства доступного жилья на Дальнем Востоке необходимо распространить на застройщиков льготы, которые сейчас действуют для инвесторов», — полагает сенатор.Это позволит не только создать условия для привлечения застройщиков, но и повлияет на снижение стоимости жилья в макрорегионе, уверен парламентарий. «Для этого необходима слаженная работа и плотное взаимодействие региональных властей и федеральных министерств».

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина рассказала о мерах по повышению рождаемости в субъектах РФ, относящихся к Дальневосточному федеральному округу. «Развитие Дальнего Востока – один из важнейших приоритетов нашей страны», — подчеркнула она.

В рамках заседания были рассмотрены итоги первого этапа реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока с целью выработки предложений по актуализации мероприятий в рамках второго этапа.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский, ВысокинскийАлександр Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Валерий Семенов, СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев, ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края сенаторы Российской Федерации, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, входящих в ДФО, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

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