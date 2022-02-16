Алексей Миллер обсудил с Владимиром Семашко и Виктором Каранкевичем ход и перспективы российско-белорусского сотрудничества в газовой сфере

Source: Gazprom in Russian

Релиз

16 февраля 2022, 15:50

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и Министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем.

Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках российского газа для белорусских потребителей в текущем и будущем годах.

Справка

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2022 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.

Управление информации ПАО «Газпром»

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