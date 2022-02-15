XXIV Олимпийские зимние игры: Российские биатлонисты – бронзовые призёры в эстафете 4х7,5 км

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 15 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (КНР) Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов выиграли «бронзу» в эстафете 4х7,5 км.

Победителями гонки стали представители Норвегии, второе место заняли французы.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил биатлонистов с «бронзой».

«Поздравляю наших биатлонистов с завоеванием бронзовой медали в эстафете!

Каждый из тех, кто следил за гонкой, ждал от команды «золото», но последняя стрельба решила исход всей гонки. Тем не менее, наши биатлонисты показали невероятное стремление в борьбе за награду, Эдуард не выбыл из гонки за медаль и финишировал третьим.

Отмечу, что на Играх-2018 в Пхёнчхане наша сборная впервые в истории осталась без медалей. И то, какой результат сегодня показывают российские биатлонисты, достойно уважения и признания.

Несмотря ни на что, Кариму, Александру, Максиму и особенно Эдуарду необходима сейчас поддержка всех россиян, чтобы достойно выступить в масс-старте. Пусть эта «бронза» станет стимулом для будущих побед!», – отметил Олег Матыцин.

23-летний Карим Халили – мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете. В составе российской сборной представляет Москву, тренируется на базе ЦСКА и ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта под руководством Елены Агарковой и Егора Сорина.

30-летний Александр Логинов – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, многократный призёр чемпионатов мира. Александр родился в Саратове, в составе российской сборной выступает за Тюменскую область. Тренируется на базе ЦСКА ГАУ ТО «ЦСП». Его тренеры – Александр Касперович, Максим Кугаевский, Сергей Зольников.

30-летний Максим Цветков – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира в эстафете. В составе российской сборной представляет Санкт-Петербург и Вологодскую область. Тренируется на базе ЦСКА и ГБУ «СШОР №3» под руководством Сергея Башкирова и Павла Максимова.

27-летний Эдуард Латыпов – мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира, победитель и призёр этапов Кубка мира. Эдуард родился в белорусском Гродно, в составе российской сборной выступает за Республику Башкортостан. Тренируется на базе ВС ЦСКА ГБУ «СШОР по биатлону РБ» под руководством Виктора Никитина и Валерия Мишингина.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей в следующих видах спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях по всем видам спорта. Игры завершатся 20 февраля.

По данным статистической отчётности по итогам 2020 года всего в России биатлоном занимаются 46 928 человек. Всего в стране функционирует 166 отделений, в том числе 67 спортивных школ олимпийского резерва. Количество тренеров составляет 751 человек, тренеров-преподавателей – 59 человек. Всего по программам спортивной подготовки и дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта занимаются 17 793 человек в 53 субъектах Российской Федерации, из которых на этапах спортивной подготовки занимаются 16 121 человек.

Биатлон является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Вологодская область, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Мурманская область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Псковская область, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Мордовия, Рязанская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Смоленская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чувашская Республика, Кировская область, Алтайский край.

В России развитием биатлона совместно с Министерством спорта занимается Союз биатлонистов России. Президент Союза биатлонистов России – Виктор Майгуров.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Пресс-служба Минспорта России

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