Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-67#Союз МС-2115.02.2022 16:57

Экипажи МКС-67 справились с нештатными ситуациями во время «стыковки»

Экипажи экспедиции МКС-67 продолжают подготовку к предстоящему космическому полёту. Текущая неделя началась с экзамена по причаливанию и перестыковке пилотируемого корабля «Союз МС». Операции выполнялись в ручном режиме на специализированном тренажере «Дон-Союз».

Командир дублирующего экипажа МКС-67 Сергей Прокопьев и бортинженер Дмитрий Петелин первыми прошли испытания. Затем аналогичный экзамен сдали командир основного экипажа МКС-67 Олег Артемьев и бортинженер Денис Матвеев.

В процессе экзаменационной тренировки космонавты выполняли по четыре режима, первый из которых — перестыковка с одного стыковочного узла российского сегмента МКС на другой. Это штатный режим, который всегда реализуется вручную.

Во время причаливания не исключается возникновение нештатных ситуаций, которые, к примеру, могут случиться в тот момент, когда космонавты выполнили облёт станции, находятся напротив стыковочного узла и уже начинают причаливать. На экзамене необходимо распознать нештатную ситуацию и продемонстрировать комиссии алгоритм действий по выходу из нее. Один из режимов причаливания выполняется в тени. Экипажи МКС-67 успешно справились с поставленными задачами и получили от экзаменаторов оценку «отлично».

В среду, 16 февраля 2022 года, космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев продемонстрируют навыки ручного управления стыковкой грузового корабля «Прогресс МС» со станцией на тренажере «Телеоператор». Далее оба экипажа должны сдать экзамен по ручному управляемому спуску корабля «Союз», а с 22 февраля — приступить к экзаменационным комплексным тренировкам. Завершающий этап подготовки к полёту пройдёт на Байконуре.

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-21» запланирован на 18 марта 2022 года.

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