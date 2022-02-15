Состоялась встреча сенаторов РФ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Лаоса в Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы затрагивались вопросы укрепления сотрудничества двух стран.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Национальным собранием Лаосской Народно-Демократической Республики Павел Тараканов ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЛНДР в РФ Вилаван Йиапохэ.

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В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области и член Комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев. ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области

В ходе беседы затрагивались вопросы укрепления сотрудничества двух стран, подготовки лаосских кадров в России, расширения бизнес-контактов, сотрудничества в сфере туризма.

Павел Тараканов отметил роль межрегионального сотрудничества. По его словам, субъекты РФ имеют достаточные полномочия в сфере экономического взаимодействия с зарубежными партнерами. Сенатор отметил серьезный потенциал межрегионального взаимодействия, указал, что нужно вовлекать в него больше регионов.

Вилаван Йиапохэ сообщила, что 20 января с. г. в онлайн формате она приняла участие в двухчасовом российско-лаосском бизнес-форуме. Организаторами с российской стороны выступили Посольство России в Лаосе, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, Торговое представительство России во Вьетнаме и Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата. Со стороны Лаоса работу по подготовке к проведению мероприятия вели Посольство Лаосской Народно-Демократической Республики в России, Национальная торгово-промышленная палата Лаоса и Департамент внешних связей Вьентьяна. Она отметила, что форум придал новый импульс углублению экономических связей и расширению двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономического, между двумя странами.

В ходе встречи стороны отметили, что существуют большие перспективы межпарламентского взаимодействия, которые заложены в Соглашении о сотрудничестве между парламентами двух стран.

В настоящее время подготовлен ряд проектов двусторонних документов. В частности, на рассмотрении лаосской стороны находится меморандум о взаимопонимании в области геологического изучения и освоения недр, положение о создании совместной рабочей группы по реализации межправительственного соглашения о взаимной охране интеллектуальной собственности в области двустороннего военно-технического сотрудничества и ряд других.

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