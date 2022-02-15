Просроченная задолженность российских потребителей за газ в 2021 году сокращена на 5,9 млрд рублей

Source: Gazprom in Russian

Релиз

15 февраля 2022, 21:45

62 региона снизили просроченную задолженность.

Почти в полтора раза выросли текущие платежи за газ через цифровые сервисы.

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию об укреплении платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке и принимаемых мерах по погашению задолженности за поставленный газ, включая взаимодействие с органами власти в целях совершенствования действующего законодательства в части оплаты за газ.

Было отмечено, что «Газпром» своевременно и в полном объеме выполняет обязательства по обеспечению надежного газоснабжения российских потребителей. В том числе в 2021 году на фоне повышенного спроса на внутреннем рынке компания значительно нарастила поставки газа — более чем на 12%.

Компания продолжает реализацию мер по снижению просроченной задолженности потребителей за поставленный газ — одной из ключевых проблем внутреннего рынка газа. Общий объем просроченной задолженности российских потребителей в 2021 году снижен на 5,9 млрд руб. — до 172,5 млрд руб. Долг перед «Газпромом» сократили 62 субъекта РФ (в 2020 году — 50 регионов). В абсолютных показателях наибольшее снижение обеспечено в Кемеровской, Московской, Самарской областях, Краснодарском крае и Пензенской области. При этом сокращение просроченной задолженности зафиксировано по большинству категорий потребителей, включая теплоснабжающие организации.

Большую роль в укреплении платежной дисциплины играет повышение удобства и прозрачности расчетов за счет цифровых сервисов, предоставляемых «Газпромом». В 2021 году количество их пользователей выросло на 21,9%. Сбор платежей населения через интернет-сервисы увеличился на 45,4%.

Совместно с органами исполнительной власти продолжаются инвентаризация абонентских баз и претензионно-исковая работа, готовятся предложения по актуализации нормативно-правовой базы, касающейся расчетов за газ. Инициативы компании направлены на соблюдение справедливого баланса интересов поставщиков и потребителей газа, исключение случаев незаконных подключений к газовым сетям.

Правлению поручено продолжить работу по погашению задолженности за поставленный газ, улучшению дисциплины газопотребления и взаимодействию с органами власти для совершенствования действующего законодательства Российской Федерации в части оплаты за газ.

Управление информации ПАО «Газпром»

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