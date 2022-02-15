Природный газ внесет существенный вклад в удовлетворение растущего спроса на энергию в рамках энергоперехода

Source: Gazprom in Russian

Релиз

15 февраля 2022, 21:40

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о разработке и реализации проектов, направленных на сглаживание негативных эффектов процессов энергоперехода.

Отмечено, что «Газпром» ведет постоянный мониторинг процессов энергоперехода и связанных с этим рисков и возможностей для учета при долгосрочном планировании деятельности. Текущий этап энергоперехода характеризуется ростом использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и оказывает ряд негативных эффектов как на потребителей энергии, так и на ее производителей.

Основной негативный эффект для потребителей — снижение предсказуемости и устойчивости энергосистем по мере роста в них доли ВИЭ. Выработка электроэнергии из ВИЭ зависит от погоды и не является стабильной. Так, в 2021 году этот фактор оказал значительное влияние на энергетический рынок Европы.

Отмечено, что природный газ является наиболее перспективным из традиционных видов топлива благодаря экологическим преимуществам, развитости и доступности технологий его использования. Прогнозируется, что газ внесет существенный вклад в удовлетворение растущего спроса на энергию в рамках энергоперехода, в том числе как надежное и эффективное топливо для резервирования мощностей ВИЭ. Согласно актуальным оценкам, прирост мирового спроса на газ к 2030 году может составить 15% к уровню 2021 года, к 2040 году — до 25%.

«Газпром» продолжает развитие газового бизнеса и обеспечивает стабильные поставки газа по долгосрочным контрактам на ключевые рынки. Компания ведет активную работу по диверсификации направлений сбыта и реализует проекты в области переработки газа для расширения продуктового портфеля.

Важнейшим требованием к производителям энергии в рамках энергоперехода является сокращение углеродоемкости продукции. «Газпром» реализует комплекс мер по дальнейшему снижению углеродного следа своей продукции, в частности в сегменте транспортировки газа. Так, газопроводы «Северный поток», «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» призваны, в том числе, значительно сократить выбросы парниковых газов по сравнению с альтернативными, менее современными трубопроводными системами и с поставками в регион сжиженного природного газа из других стран.

Компания совместно с российскими предприятиями ведет работу по внедрению современных труб большого диаметра и газотурбинных приводов для газоперекачивающих агрегатов с повышенными экологическими характеристиками.

Для дальнейшего улучшения экологических показателей «Газпром» также реализует меры по снижению выбросов в сегменте добычи, развитию водородных технологий на основе природного газа. Для комплексной адаптации к процессам энергоперехода разрабатываются сценарии устойчивого развития компании до 2050 года.

Реализуемые проекты и мероприятия позволяют «Газпрому» эффективно развивать свою деятельность в условиях энергоперехода и способствуют достижению стратегической цели — укреплению статуса лидера среди глобальных энергетических компаний.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI