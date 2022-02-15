Переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждаются актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта.

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В.Путин: Уважаемый господин Федеральный канцлер!

Очень рад встретиться с Вами, познакомиться и принять Вас в Москве.

Сразу же хочу отметить, что Федеративная Республика [Германия] является одним из наших приоритетных партнёров вообще, и в Европе в частности. Что касается европейского измерения, то это самый большой, крупный наш торгово-экономический партнёр.

В этой связи хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности пандемийного периода, в позапрошлом году у нас была небольшая корректировка товарооборота, но в прошлом году он вырос более чем на 36 процентов. Это, конечно, хороший показатель.

Сотни немецких компаний работают у нас так или иначе, свыше 20 миллиардов долларов они проинвестировали в российскую экономику. Российские со своей стороны тоже проинвестировали где-то чуть больше 10 миллиардов долларов – это тоже хороший вклад в развитие немецкой экономики, поддержание рабочих мест.

Мы в последнее время очень плотно занимались диверсификацией наших отношений, и они действительно развиваются по разным направлениям. Но, конечно, традиционно, естественным образом сложилось так, что энергетика является одним из приоритетных направлений. Сейчас не буду перечислять всех цифр, они в целом хорошо известны, можем на встрече с прессой сегодня тоже об этом упомянуть, во всяком случае Россия является надёжным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России, всё делается на рыночных принципах, и здесь нет никаких абсолютно вопросов и сомнений.

Партнёры, участники экономической деятельности знают друг друга очень давно, и уровень доверия у них высокий. Более того, мы приняли решение, и оно в известной степени беспрецедентное, – допустили немецких партнёров к добычным активам. Вместе работаем в вопросах организации транспортных поставок, а наши компании работают в Федеративной Республике.

У нас много и других направлений, как я уже сказал, но, безусловно, сегодня значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины.

В любом случае, всё это представляет для нас очень большой взаимный интерес. Я очень рад Вас видеть.

Совсем недавно здесь принимал французского коллегу, мы тоже с ним подробно все эти темы обсуждали. Знаю, что он Вас проинформировал по сути тех вопросов, которые были подняты в ходе нашей дискуссии.

И конечно, мне было бы в этой связи очень полезно, интересно услышать и Ваши собственные оценки того, что происходит.

Ещё раз – добро пожаловать. Очень рад Вас видеть.

О.Шольц Шольц ОлафФедеральный канцлер Федеративной Республики Германия (как переведено): Большое спасибо!

Я тоже рад, что наша встреча состоится.

Я только что вступил в свою должность, и для меня это нечто особенное – история между Германией и Россией, и, учитывая нашу историю, очень хорошо, что у нас такие плотные экономические связи, как Вы говорили, и что они дальше развиваются.

Ясно, конечно, что сейчас, в это время, когда возникла такая сложная ситуация в том, что касается мира и безопасности в Европе, мы должны общаться, как Вы это делали уже с моим французским коллегой, и я рад, что сейчас стало возможным, что мы всё это обсудим. Очень важно, чтобы взаимоотношения между государствами разрешались всегда путём диалога.

MIL OSI