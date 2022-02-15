О. Алексеев наградил победителей Всероссийского конкурса «Неизвестный солдат»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Ровенский муниципальный район Саратовской области.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат».

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Олег Алексеев рассказал, что организатором конкурса выступили федеральный проект «Историческая память», региональные оргкомитеты «Наша Победа» при содействии Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. «Цель конкурса по восстановлению страниц истории – развитие следопытского движения в школьных музеях, привлечение подрастающего поколения к исследованию, изучению и сохранению военно-исторического наследия родного края. На суд жюри было представлено свыше 600 заявок из 69 российских регионов», – пояснил парламентарий. По его словам, победителей конкурса в федеральных округах определяли в двух номинациях – городской и сельский музей. В Приволжском федеральном округе II место занял поисковый отряд «Надежда» школьного музея гимназии № 108 г. Саратова, III место – военно-патриотический отряд «Патриот» музея морской пехоты школы с. Тарлыковка им. Героя Советского Союза Александра Райкунова Ровенского района.

Сенатор проинформировал, что школьный музей Истории морской пехоты работает с 2018 г. Ведется поисковая работа среди односельчан и выпускников школы, которые служили в морской пехоте.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Ровенский район. Сенатор поздравил победителей конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»

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«Вдохновителем всех достижений является директор школы Жанслу Усикова. Заслуженный учитель РФ, замечательная энергичная женщина, историк, которая вместе с учащимися оформляет музей, участвует в различных мероприятиях, посвященных истории нашей страны, и главное – прививает им любовь к Родине», – отметил Олег Алексеев.

Он вручил диплом 3 степени победителя Всероссийского конкурса «Неизвестный солдат» и призовой сертификат на 200 000 рублей, которые пойдут на дальнейшее оформление школьного музея.

В День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сенатор почтил память павших в военных конфликтах. Он возложил цветы к памятному обелиску у школы, почетную вахту у которого несут ученики кадетского класса.

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