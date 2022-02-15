Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Таджикистаном.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в преддверии VII Межпарламентского форума «Таджикистан – Россия».

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В рамках мероприятия заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук и Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода обсудили вопросы развития торгово-экономического потенциала, взаимодействия в сфере энергетики, сельского хозяйства, образования, а также организацию предстоящего Межпарламентского форума. На комиссии в режиме видеоконференции выступили представители Минэкономразвития, Минфина, Минобразования и других заинтересованных ведомств двух стран.

Организация форума – важное авторитетное мероприятие, где мы сосредоточим внимание на обоюдной заинтересованности в расширении дружеских отношений, укреплении институтов парламентской дипломатии и продвижении объединительной повестки

Николай Журавлев отметил, что Совет Федерации продолжает подготовку к VII Межпарламентскому форуму «Таджикистан – Россия». «Парламентарии Таджикистана и России ведут непрерывную работу по укреплению межпарламентских связей между нашими странами. Организация форума – важное авторитетное мероприятие, где мы сосредоточим внимание на обоюдной заинтересованности в расширении дружеских отношений, укреплении институтов парламентской дипломатии и продвижении объединительной повестки», — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что вопросы развития межпарламентского сотрудничества двух стран, которые были затронуты в рамках межправительственной комиссии, будут обсуждать законодатели. «Проведение форума – возможность вырабатывать необходимые инструменты взаимодействия в сферах экономики, гуманитарного сотрудничества, здравоохранения и ряде других».

Николай Журавлев остановился на образовательных проектах, которые находится на контроле Председателя Совета Федерации. «В рамках форума мы обсудим реализацию образовательных программ, строительство российских школ в Республике и другие актуальные вопросы», — заявил парламентарий.

«Хочу поблагодарить таджикистанских коллег за тесное взаимодействие в рамках подготовительных мероприятий к форуму. Это очередное доказательство обоюдной заинтересованности в расширении и укреплении дружеских отношений между нашими странами», — заключил Николай Журавлев.

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