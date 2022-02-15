Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-19#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП15.02.2022 07:36

Новый «грузовик» стартовал к МКС

Во вторник, 15 февраля 2022 года, в 07:25:40 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-19». Через 8 минут 48 секунд зафиксировано разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны. Данный пуск стал 50-м для ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а.

Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к управлению полётом. Ракета в штатном режиме вывела корабль на целевую орбиту со следующими параметрами:

Период обращения — 88,54 мин.;

наклонение орбиты — 51,67 град;

минимальная высота орбиты — 193 км;

максимальная высота орбиты — 240 км.

Автономный полет к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, а стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента запланирована на 17 февраля 2022 года в 10:06 мск (±3 мин). Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

В грузовом отсеке корабля размещено около 1 600 кг оборудования и материалов, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й экспедиции, а также комплекс целевых нагрузок по программе российских научно-прикладных исследований и экспериментов:

Укладки «Нейролаб» для проведения медицинских экспериментов «Пилот-Т» по изучению влияния факторов длительного полета на качество профессиональной деятельности космонавтов;

укладки «Воздух» и «Поверхность» для проведения эксперимента «Асептик» по разработке средств обеспечения стерильности при выполнении биоэкспериментов;

укладка «Биопробы» для проведения эксперимента «Биодеградация» по исследованию влияния микрофлоры на конструкционные материалы в условиях космоса и разработки методов биологической безопасности космических аппаратов;

укладка «Биомодуль» для проведения эксперимента «Фотобиореактор» по исследованию возможности получения продуктов питания и кислорода из фотосинтетической микроводоросли спирулина;

укладки «Чашки» и «Пробирки» для проведения эксперимента «Биомаг-М» по изучению влияния факторов космического пространства на свойства биоорганизмов при экранировании магнитного поля Земли;

укладки «БОП», «ПМ» и «ПС» для проведения эксперимента «Каскад» по разработке эффективных методов биотехнологического производства клеточных культур в условиях микрогравитации;

укладки «Пробиовит» для разработки технологии производства фармакологических продуктов с иммуномодулирующими свойствами в условиях микрогравитации.

Кроме того, в грузовом отсеке находятся шесть малых космических аппаратов класса CubeSat «ЮЗГУ-55» №№ 5-10 разработки НИИ космического приборостроения (входит в Роскосмос) и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета, предназначенных для запуска с борта МКС во время выхода в открытый космос.

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