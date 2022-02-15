Минспорт России проводит конкурс среди некоммерческих организаций на получение грантов в форме субсидии

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации с 15 февраля 2022 года приглашает некоммерческие организации, реализующие проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, принять участие в конкурсе на получение из федерального бюджета грантов в форме субсидии.

Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Некоммерческие организации являются важными партнёрами в решении задач по популяризации физической культуры и спорта, формированию культуры спортивного образа жизни. Особое внимание в этом году будет уделено проектам, направленным на развитие студенческого и школьного спорта, организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, на селе, в том числе на удалённых территориях и в малонаселённых пунктах. Главная задача – сделать занятия спортом доступными для каждого гражданина страны.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

– проекты, направленные на увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, реализуемые не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации некоммерческими организациями, являющимися общероссийскими общественными организациями, основная уставная деятельность которых направлена на развитие физической культуры и спорта;

– проекты, направленные на увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, в возрасте старше 20 лет, реализуемые не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации некоммерческими организациями, которые объединяют субъекты предпринимательской деятельности, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги населению;

– проекты общероссийских общественных организаций или некоммерческих организаций, имеющих статус физкультурно-спортивного общества, направленные на внедрение инновационных моделей вовлечения населения в физическую культуру и массовый спорт не менее чем в пяти субъектах Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18:00 по московскому времени 16 марта 2022 года по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18 (каб. 1-17). Контактный тел.: +7 800 222 88 82 (доб. 8104).

Пресс-служба Минспорта России

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