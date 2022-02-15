К. Косачев встретился с представителями французских политических и деловых кругов

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы активизации двустороннего сотрудничества.

Заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Франции Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл встретился с французским общественно-политическим деятелем, премьер-министром Франции в 2007–2012 гг. Франсуа Фийоном и с представителями деловых кругов страны.

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В ходе встречи обсуждались вопросы расширения двустороннего экономического сотрудничества в условиях стремления ряда стран Запада и, в первую очередь США, навязать политику санкций, создать преграды для развития взаимовыгодных связей.

Собеседники обсудили ряд актуальных тем европейской и международной повестки, коснулись политической ситуации вокруг Украины, необоснованно нагнетаемой западными странами. Константин Косачев отметил конструктивную роль Франции в работе «нормандского формата».

Российско-французские отношения играют большую роль в налаживании доверия между Россией и Европейским союзом

Было подчеркнуто, что российско-французские отношения играют большую роль в налаживании доверия между Россией и Европейским союзом. «Весьма успешно функционирует механизм двусторонних рабочих групп, решение о создании которого было принято Президентами России и Франции. Предполагается, что он поможет выйти на какие‑то конкретные результаты в деле нормализации диалога между Россией и европейскими странами, прорисовать эскизы новой архитектуры европейской безопасности, основанной на взаимном учете интересов сторон, принципах равенства и приверженности международному праву», — сказал Константин Косачев.

Собеседники высказались за активизацию российско-французских отношений, в том числе – по парламентской линии, развитие бизнес-контактов и гуманитарных связей двух стран.

Во встрече приняли участие французский бизнесмен, президент-генеральный директор компании CIFAL Жиль Реми и президент компании Ikarian Фредерик Пьеруччи.

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