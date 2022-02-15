К. Долгов провел «круглый стол», посвященный инфраструктуре технологического развития промышленности Дальнего Востока

Source: Russia – Council of the Federation

В обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов власти.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области провел «круглый стол», посвященный формированию инфраструктуры технологического развития промышленности Дальневосточного федерального округа.

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В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства транспорта РФ, исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, Объединенной судостроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации, ВЭБ.РФ и Фонда развития промышленности.

Константин Долгов отметил, что Президент России поставил задачу развития Дальнего Востока, исходя не из текущей, а из стратегической перспективы. «Этот макрорегион — несомненный приоритет государственной экономической политики, он постоянно находится в центре внимания Совета Федерации».

Сенатор напомнил, что только за последние восемь лет принято 62 федеральных закона, цель которых – всемерное содействие развитию экономики региона. Созданы ключевые механизмы, такие как территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, «дальневосточный гектар» и другие.

«Промышленность Дальнего Востока – несомненный драйвер экономического роста. Потенциал высокий. Активно ведется плодотворная работа по решению проблемных вопросов. На территории ДФО действуют три индустриальных парка, один промышленный технопарк, в стадии создания находятся пять индустриальных парков и один технопарк. В основных программах формирование инфраструктуры технологического развития дальневосточной промышленности обозначено как ключевой фактор экономического прогресса», — подчеркнул Константин Долгов.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Константин Долгов

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Юрий Валяев

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Сергей Михайлов

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Сергей Михайлов

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Анатолий Широков

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Парламентарий предложил обсудить возможность подготовки для всех предприятий региона на долгосрочный период сводного плана потребности в выпуске продукции организациями и предприятиями по типу сводного перечня продукции по отраслям промышленности, подготовленного Минпромторгом России на период до 2035 года.

Константин Долгов также выдвинул идею формирования и развития интегрированной информационной среды Дальнего Востока, которая позволит реализовать взаимодействие между производителями продукции, потребителями, научно-техническими центрами, учебными заведениями по соответствующим направлениям: производство, наука и инновации, кадры и другие. По его мнению, нужно дополнительно проработать формы взаимодействия в целях создания широкого рынка, конкурентной среды, обеспечения сбалансированности финансовых потоков за счёт обеспечения открытого доступа к заказам и ресурсам.

Павел Волков сообщил, что с 2014 года Министерство проводит политику опережающего развития Дальнего Востока, предоставляя субъектам экономической деятельности меры господдержки. По его мнению, эту политику необходимо расширять. «На Дальнем Востоке не хватает новой промышленной инфраструктуры. Мало промышленных парков, промышленной недвижимости».

Участники «круглого стола» затронули вопросы создания технологических условий для развития промышленности макрорегиона, в том числе за счет интеграции производства, науки, бизнеса и наращивания интеллектуального потенциала в рамках приоритетных направлений научно-технологического развития страны. Были обсуждены вопросы ускоренного создания экосистемы развития высокотехнологичного бизнеса, включая инновационный научно-технологический центр, индустриальные (промышленные) парки, промышленные технопарки. Была поднята тема привлечения крупного и среднего бизнеса к внедрению передовых технологических решений и развитию государственно-частные партнерства.

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