Д. Кузьмин: Предстоит работа по созданию нормативной базы в сфере цифровизации строительства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный актуальным вопросам развития строительной отрасли.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса провел «круглый стол» на тему «Цифровизация строительной отрасли».

Цифровизация — перспективное направление развития всех отраслей экономики, в том числе строительной как системообразующей отрасли

«Цифровизация — перспективное направление развития всех отраслей экономики, в том числе строительной как системообразующей отрасли», — отметил сенатор, открывая заседание. «Главная задача такой цифровизации — достижение поставленных Президентом России национальных целей по улучшению жилищных условий 5 миллионов семей ежегодно и увеличению жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год», — напомнил Дмитрий Кузьмин.

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По словам парламентария, чтобы достичь установленных показателей, необходимо сокращать сроки инвестиционно-строительного цикла, повышать производительность труда, а для этого нужна качественная цифровизация. «Переход строительной отрасли на цифру идет полным ходом. В настоящее время уже реализуется федеральный проект «Цифровое государственное управление», задачей которого, в том числе является внедрение системы цифрового строительства», — отметил он.

В свою очередь, добавил сенатор, Правительством РФ утверждена Стратегия, определяющая основные векторы развития цифровой системы строительной отрасли и ЖКХ. Мероприятия Стратегии нацелены на создание комфортных условий для жизни граждан путем повышения доступности и качества оказываемых государственных и муниципальных услуг и административных процедур в сфере строительства и ЖКХ посредством перевода их в электронный вид.

Кроме того, уточнил парламентарий, достижение цифровизации предполагается путем перехода на исключительно электронный обмен информацией между участниками строительной индустрии, созданием цифровой вертикали градостроительных решений на базе развития государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) и др.

По его словам, в настоящее время ведется работа по реализации Стратегии «Агрессивное развитие инфраструктуры», в рамках которой к 2030 году планируется создать 100 проц. цифровую информационную систему управления жизненным циклом развития территорий Российской Федерации. В рамках документа разработана инициатива «Новый ритм строительства», которая направлена, в том числе на то, чтобы ускорить возведение социально значимых объектов и жилых домов путем перевода большинства процедур в электронный формат. «Это позволит снизить сроки от принятия решения о строительстве до ввода объекта в эксплуатацию на 30 процентов, а затраты на реализацию проектов строительства – на 20 процентов», — сказал парламентарий. Кроме того в сферу строительства активно внедряются различные цифровые программы.

В качестве примера сенатор привел запуск суперсервиса «Цифровое строительство», предназначенного для помощи гражданам в строительстве индивидуальных домов, в том числе с использованием ипотеки.

Сенатор напомнил, что с 2018 года работает Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС), в которой обеспечено предоставление гражданам открытого доступа к информации об объектах строительства в разрезе каждого дома, а также к проверенной информации о застройщиках. Система направлена на обеспечение полной прозрачности жилищного строительства. Также для застройщиков стартовал запуск единой цифровой платформы экспертизы (ЕЦПЭ).

Дмитрий Кузьмин отметил, что на региональном уровне работают облачные платформы для автоматического контроля и мониторинга строительных проектов.

«Потенциал цифровизации стройкомплекса колоссален. Однако, несмотря на предпринимаемые государством меры, создание обширной нормативно-правовой базы в этой сфере, различных цифровых платформ для взаимодействия участников строительного процесса, существуют проблемы, которые препятствуют быстрому переходу отрасли на цифру. К таким относятся, например, низкие темпы внедрения и применения новейших информационных технологий, в частности из‑за высокой стоимости специального программного обеспечения», — сказал законодатель.

«Действительно, программные комплексы недешевы, но хочу обратить внимание, что российские разработчики программного обеспечения предлагают отечественные конкурентные инструменты, которые способны полностью «закрыть» тему импортозамещения по этому направлению. Так, например, компанией «1С» проводился опрос среди строителей, который показал, что зарубежное программное обеспечение использует 71 процентов компаний и лишь 19 процентов — отечественное», — отметил сенатор.

«Необходима разработка пакета мер поддержки российских разработчиков для того, чтобы отечественное программное обеспечение постепенно пришло на замену иностранному софту», — подчеркнул Дмитрий Кузьмин. Также требуется формирование и развитие «цифровой грамотности» участников градостроительной деятельности, их обучение и повышение квалификации. По некоторым оценкам, около 300 тысяч специалистов в отрасли подлежат обучению до 2024 года (то есть к завершению нацпроекта «Цифровая экономика»). Таким образом, можно констатировать, что создание системы непрерывного отраслевого образования и повышения квалификации является одной из первоочередных задач.

Также необходимо создать прозрачную и достоверную систему оценки стоимости строительных материалов, позволяющую сократить, в том числе длительность процедур экспертизы.

Кроме того, подчеркнул Дмитрий Кузьмин, требуется ускорить создание цифровой вертикали органов государственного строительного надзора. «Это позволит эффективно контролировать строительство объектов, повысит прозрачность и скорость его осуществления».

Он также обратил внимание, что многие регионы отмечают трудности с ведением региональных ГИСОГД, в частности с размещением пространственных данных. Необходимо разработать требования к структуре и форматам необходимых документов, уверен парламентарий.

«Это, конечно, не все существующие проблемы, но их решение за счет цифровизации окажет позитивное воздействие на строительную отрасль. Предстоит еще большая работа по созданию нормативной базы в сфере цифровизации строительства, созданию и интеграции информационных систем, увеличению производительности труда, повышению квалификации специалистов как государственных органов, так и самих застройщиков, поставщиков», — считает сенатор. «Необходимо наладить информационное взаимодействие между всеми участниками строительной отрасли на всех этапах жизненного цикла объектов».

«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Цифровизация строительной отрасли»

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Дмитрий Кузьмин

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Цифровизация строительной отрасли»

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Дина Оюн

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Юлия Лазуткина

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Дмитрий Перминов

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Цифровизация строительной отрасли»

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Дмитрий Кузьмин

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Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик проинформировал об основных задачах, которые стоят перед ведомством по эффективному развитию отрасли. Одной из главных задач в этой сфере он назвал технологию информационного моделирования.

В ходе обсуждения было отмечено, что её применение с 1 января текущего года является обязательным для застройщиков и заказчиков, реализующих проекты, финансируемые с привлечением бюджетных средств. Согласно данным Минстроя России, большинство регионов готово к переходу на эту технологию и уже в более 50 субъектах России реализуются пилотные проекты. Наибольший удельный вес среди таких проектов у объектов образования (30 проц.), здравоохранения (18 проц.), жилых домов (15 проц.).

По итогам заседания приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, профильных министерств и ведомств.

В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области сенаторы Российской Федерации Сергей Лукин, Юлия Лазуткина, Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Дмитрий Перминов, ПерминовДмитрий Сергеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, представители профильных министерств и ведомств, акционерного общества «ДОМ.РФ», публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», органов государственной власти субъектов Федерации, строительного сообщества.

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