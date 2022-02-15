Г. Орденов предложил создать программу «Эколята Волги и Каспия» с участием регионов, по территории которых протекает Волга

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание рабочей группы по развитию на территории Астраханской области Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области провел заседание рабочей группы, на котором были подведены итоги развития на территории Астраханской области Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы».

Смотрите также

Сенатор отметил, что сегодня решить проблемы по сохранению природы можно лишь при условии воспитания экологически грамотного подрастающего поколения, формирования культуры природолюбия. «С этой целью в Астраханской области проводится активное внедрение новых инновационных инструментариев и технологий, способствующих дальнейшему развитию экологического образования и воспитания. И здесь важную роль играют Всероссийские природоохранные социально-образовательные проекты «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы», — сказал парламентарий.

По словам Геннадия Орденова, в Астраханской области разработана программа «Эколята Каспия и Нижнего Поволжья». В ее рамках проводится Международный форум «Эколята – Молодые защитники Природы Каспия и Нижнего Поволжья». Это хорошая возможность развития межрегиональных и международных отношений, уверен законодатель. Также в детских садах области создаются группы «Эколят», а в школах – тематические классы, активно работают отряды «Голубой патруль», которые ежегодно спасают миллионы мальков ценных пород рыб и так далее.

Геннадий Орденов высказал предложение, что Астраханская область благодаря участию в проектах может стать одной из экспериментальных площадок по формированию системы всеохватывающего дополнительного экологического просвещения и воспитания подрастающего поколения в регионах РФ. В качестве первого шага в этом направлении сенатор предложил создать программу «Эколята Волги и Каспия» и пригласить к участию все субъекты РФ, по территории которых протекает Волга.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов рассказал об инициативах Астраханской области в сфере дополнительного экологического образования, патриотического воспитания и формирования культуры природолюбия у подрастающего поколения.

MIL OSI