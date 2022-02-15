В 2020–2021 годах «Газпром» с помощью мобильных компрессорных станций сохранил более миллиарда кубометров газа при ремонтах газопроводов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

15 февраля 2022, 21:35

Применение мобильных компрессорных станций — одна из наиболее эффективных современных технологий.

Сохраненный объем газа сопоставим с потреблением крупного российского города.

«Газпром» вновь признан лучшим среди российских нефтегазовых компаний в международном климатическом рейтинге CDP.

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил работу компании по повышению энергетической эффективности производства и сокращению выбросов парниковых газов.

Отмечено, что работа проводится в соответствии с Энергетической стратегией РФ на период до 2035 года и Политикой ПАО «Газпром» в области энергоэффективности и энергосбережения.

За 2018–2021 годы «Газпром» сэкономил 15,68 млн т у. т. топливно-энергетических ресурсов, в том числе природного газа — 13,67 млрд куб. м, электроэнергии — 1,37 млрд кВт∙ч, тепловой энергии — 0,93 млн Гкал. Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов — 54,9 млрд руб.

Значительный вклад в повышение энергоэффективности и снижение выбросов парниковых газов вносит реализация компанией энергосберегающих проектов на основе передовых технологий, направленных на сохранение природного газа при ремонтах. Одна из наиболее эффективных — использование мобильных компрессорных станций (МКС).

В 2020–2021 годах в результате применения МКС при ремонтах газопроводов дополнительно сохранено более 1 млрд куб. м природного газа. Это сопоставимо с годовым потреблением газа такими городами как Пенза или Рязань, или крупной теплоэлектростанцией, обеспечивающей энергией более миллиона человек. Таким образом, только за счет использования 10 МКС выбросы парниковых газов сокращены на 17 млн тонн СО2-эквивалента. Для минимизации выбросов метана и дальнейшего снижения углеродного следа поставок газа российским и зарубежным потребителям компания ведет работу по увеличению парка МКС.

В 2021 году «Газпром» вновь признан лучшим среди российских нефтегазовых компаний в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project).

Для дальнейшего повышения энергоэффективности и снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в «Газпроме» утверждены корпоративные цели на 2022–2024 годы. Разработан проект программы по энергосбережению, которая позволит достичь суммарной экономии не менее 11,27 млн т у. т. Кроме того, в настоящее время ведется подготовка сценариев устойчивого развития «Газпрома» до 2050 года с учетом низкоуглеродного тренда мировой экономики.

Правлению ПАО «Газпром» поручено продолжить работу, направленную на повышение энергоэффективности производственной деятельности компании и снижение выбросов парниковых газов.

Справка

В «Газпроме» действует корпоративная Экологическая политика. Это основополагающий документ Системы экологического менеджмента (СЭМ), соответствующей требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

Внедрена система энергетического менеджмента — она отвечает требованиям международного стандарта ISO 50001:2018.

В марте 2018 года «Газпром» наряду с ведущими зарубежными энергетическими компаниями подписал Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа.

В октябре 2018 года «Газпром» утвердил корпоративную Политику в области энергетической эффективности и энергосбережения.

В настоящее время также действуют Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром» на 2020–2022 годы, Комплексная экологическая программа ПАО «Газпром» на период 2020–2024 годов, Дорожная карта системы управления выбросами парниковых газов в компаниях Группы «Газпром» на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года.

Производственная деятельность «Газпрома» характеризуется наименьшим углеродным следом продукции среди ведущих мировых нефтегазовых компаний. В компании функционирует система мониторинга выбросов метана, разработана необходимая нормативная база, организован корпоративный контроль за утечками газа. В частности, регулярно поводится внутритрубная дефектоскопия газопроводов, обследуется техническое состояние и ведется мониторинг выбросов метана в атмосферу с помощью современных технических средств.

Применение МКС — одна из наиболее эффективных современных технологий предотвращения выбросов природного газа, свойственных традиционным методам ремонта. При подготовке к таким работам с помощью мобильных компрессорных станций основной объем газа из отключенного участка газопровода перекачивается в действующий участок или в параллельную нитку. Таким образом, исключается попадание в атмосферу до 80% метана.

Удаление газа из ремонтируемых участков газотранспортной системы (ГТС) является обязательной мерой для обеспечения безопасности людей, проводящих ремонтные работы, и используется на всех ГТС в мире.

В состав Carbon Disclosure Project (CDP) входят более 700 международных финансовых организаций. В рамках CDP составлена крупнейшая международная база данных по корпоративным выбросам парниковых газов и рискам, связанным с возможными изменениями климата, которая используется инвесторами при принятии инвестиционных решений.

Управление информации ПАО «Газпром»

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