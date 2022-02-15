В. Тимченко: Обмен технологиями и компетенциями между РФ и ФРГ носит взаимовыгодный характер

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел международный «круглый стол», посвященный сотрудничеству двух стран в создании опорных центров для развития трансфера знаний и технологий.

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий». Заседание провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

Чтобы скорость развития сквозных цифровых технологий оставалась на таком же высоком уровне, а барьеры для применения технологии в различных отраслях экономики и повседневной жизни снижались, необходимо актуализировать их законодательное регулирование

Сенатор отметил, что развитие цифровой экономики как во всем мире, так и в России набирает обороты. «Чтобы скорость развития сквозных цифровых технологий оставалась на таком же высоком уровне, а барьеры для применения технологии в различных отраслях экономики и повседневной жизни снижались, необходимо актуализировать их законодательное регулирование. При этом такое регулирование должно проходить даже на шаг раньше развития и применения самой технологии», — сказал парламентарий.

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Вячеслав Тимченко подчеркнул, что создание комфортных правовых условий для роста бизнеса в сфере IT и совершенствования внедрения технологий — большой вызов для законодателей.

Сенатор напомнил, что в России реализуется Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденная Указом Президента РФ. Позади первый год реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» федерального проекта «Искусственный интеллект». «Многие мероприятия были реализованы, но есть и такие, к началу выполнения которых в минувшем году приступить не удалось. В основном, это связано с недостаточной проработкой законодательной базы, что, в свою очередь, препятствовало внедрению технологий искусственного интеллекта в различные отрасли экономики», — добавил законодатель.

По словам Вячеслава Тимченко, развитие, трансфер технологий и компетенций, а также создание цифровых продуктов для государственных услуг должно опираться на международный опыт. Очень важно наладить сотрудничество с зарубежными партнерами.

«Высокий уровень технологической и кадровой базы Германии в области развития цифровых технологий известен во всем мире. Создание комфортных условий для обмена технологиями и компетенциями позволит обеспечить дальнейшее технологическое развитие наших стран», — считает сенатор.

Руководитель Представительства и уполномоченный Фонда Конрада Аденауэра по Российской Федерации Томас Кунце в своем выступлении высказался за развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами и обмен разработками в различных сферах, в том числе в области науки и высоких технологий. «Мы должны двигаться в направлении создания единого цифрового торгового поля между Европой и Россией. Совместные образовательные проекты в сфере цифровизации и IT могут стать локомотивом этого процесса», — отметил он.

Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Вячеслав Тимченко

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Вячеслав Тимченко

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Вячеслав Тимченко

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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Международный «круглый стол» на тему «Германо-Российское сотрудничество: создание опорных центров в форме совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»

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В дискуссии приняли участие директор Центра компетенций «Искусственный интеллект» Университета НТИ 2035 Надежда Сурова, депутат Государственной Думы, председатель Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Зубарев, Полномочный министр и Постоянный заместитель Посла ФРГ в РФ Беате Гжески, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и глава Московского представительства Объединения Торгово-промышленных палат Германии Маттиас Шепп, главы ряда муниципальных образований субъектов РФ и др.

Участники «круглого стола» обсудили выработку коллективных предложений по созданию опорных научно-технологических центров в форме совместных германо-российских технопарков, наметили формирование соответствующей «дорожной карты».

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