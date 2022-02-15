Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ15.02.2022 11:38

В Роскосмосе обсудили возможности снижения стоимости двигателей для ракеты «Ангара»

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») 10–11 февраля 2022 года посетила делегация Роскосмоса во главе с директором департамента реализации программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса Игорем Новиковым. В ходе двухдневного визита стороны рассмотрели вопросы контроля качества изготовления ракетного двигателя РД-191 и его модификаций для ракет-носителей «Ангара», передачу их производства с предприятия-разработчика, которым выступает НПО Энергомаш, на серийный завод — Протон-ПМ, мероприятия по снижению стоимости изделия.

В частности, руководитель проекта Игорь Тимшин отметил, что в процессе освоения двигателя на пермском предприятии удалось сократить трудоёмкость изготовления ключевых агрегатов в среднем на 11 %, стоимость нормо-часа — на 37 %, а длительность производственного цикла — почти на треть. Стоимость комплекта снизилась на 40,1 млн рублей.

Главный конструктор НПО Энергомаш Пётр Лёвочкин рассказал о конструктивно-технологических мероприятиях по повышению качества и надёжности ракетных двигателей: в комплексе с технологическими решениями, реализуемыми на «Протоне». Они позволят снизить трудоёмкость изготовления двигателя для ракеты «Ангара» и его стоимость. Также обсуждалось изменение подходов к контролю качества изделий, а именно возможность сократить объём подтверждающих периодических испытаний и, как следствие, расходы на их проведение.

Кроме того, в рамках рабочего визита рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов Протон-ПМ. Делегация посетила новый корпус на загородной площадке в Новых Лядах, где сегодня завершается организация цеха окончательной сборки ракетных двигателей. На площади более 40 тыс. кв. м разместятся также механообрабатывающее и механосборочное производства, комплекс линий электрохимических покрытий.

Директор Протон-ПМ Иван Краснов рассказал о программе перевода производственных мощностей на загородную площадку. По его словам, получение статуса серийного изготовителя двигателя поставило перед предприятием задачу организовать выпуск двигателя в заданные сроки и в необходимом объёме, обеспечив при этом требуемую себестоимость изделия. Программа объединила 14 проектов, таких как: технологическая подготовка производства, перемещение испытательного оборудования, подготовка ИТ-инфраструктуры, обеспечение персоналом, и других.

Обсуждалось также развитие испытательной базы Протон-ПМ. В качестве перспективного инвестиционного проекта рассматривается строительство стенда огневых испытаний на компонентах кислород — керосин. Это позволит организовать на пермской площадке замкнутый цикл производства двигателя РД-191 и его модификаций.

Игорь Арбузов, генеральный директор НПО Энергомаш, глава интегрированной структуры ракетного двигателестроения: «В рамках рабочего визита делегации Роскосмоса проведено несколько совещаний с участием руководителей НПО Энергомаш, Протон-ПМ, Центра Келдыша, их цель — ускорить запуск серийного производства двигателей для ракеты-носителя „Ангара“ на пермской площадке. Мы обсудили вопросы, связанные с завершением инвестиционного проекта по строительству нового производственного корпуса. Рассмотрели возможности снизить стоимость двигателей РД-191 и РД-191М, повысить их качество и надёжность — в перспективе они будут применяться не только в транспортной космонавтике, но и в пилотируемых пусках».

Игорь Новиков, директор департамента реализации программы создания КРК сверхтяжёлого класса Госкорпорации «Роскосмос»: «Будем стремиться реализовать все решения, сформулированные за два дня рабочей поездки, в том числе по развитию стендовой базы предприятия, по сокращению объёмов испытаний и другим направлениям, способствующим повышению конкурентоспособности двигателей ракет-носителей „Ангара“. Департамент курирует реализацию соглашения между Роскосмосом и Пермским краем, поэтому нам важно, чтобы проект по организации на базе Протон-ПМ серийного производства ракетных двигателей успешно развивался. В ходе визита мы увидели, что существенно продвинулась работа по созданию современных производственных мощностей».

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