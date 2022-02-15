Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Главкосмос15.02.2022 11:12

Байконур начинает готовиться к запуску космических аппаратов OneWeb

На космодром Байконур доставлена новая партия из 36 космических аппаратов OneWeb в рамках миссии № 38. Они прибыли в аэропорт «Крайний» самолетом Ан-124. Их запуск при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» запланирован на 5 марта 2022 года в 01:41 по московскому времени.

Специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») была произведена выгрузка космических аппаратов и их дальнейшая транспортировка на площадку № 112 космодрома Байконур. Следующий этап технологических мероприятий — подготовка аппаратов на техническом комплексе.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом. В настоящее время на орбите находятся уже 428 спутников связи OneWeb. Следующие на протяжении 2022 года миссии OneWeb, в которых также будет использоваться российская ракета-носитель «Союз-2», позволят компании OneWeb приступить к предоставлению услуг по всему миру уже в этом году.

Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды.

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