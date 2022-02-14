XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине (Китай): фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (Китай) российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли «серебро» в танцах на льду. По сумме ритм-танца и произвольного танца наши фигуристы набрали 220,51 балла (88,85 + 131,66). Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ (226,98; 90,83 + 136,15). Бронзовые медали достались американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89).

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских фигуристов с «серебром».

«Поздравляю Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с серебряной медалью в личных соревнованиях!

Обе программы наших танцоров были выполнены мастерски. Уверен, танец в произвольной программе под музыку великого Сергея Рахманинова не оставил никого равнодушным – это была ода любви, наполненная нежностью.

Виктория и Никита по праву являются дуэтом №1 в российском фигурном катании. Мы знаем, сколько труда и сил было вложено ради их блестящего выступления на Играх в Пекине. «Золото» в командном турнире и «серебро» в личных соревнованиях – отличный результат.

Поздравляю наш танцевальный дуэт, тренерский штаб пары во главе с Александром Жулиным и Федерацию фигурного катания на коньках России», – сказал Министр.

26-летняя Виктория Синицина и 30-летний Никита Кацалапов – заслуженные мастера спорта России, олимпийские чемпионы Игр-2022 в командных соревнованиях, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы. Спортсмены родились в столице и в составе сборной России выступают за Москву, тренируются в СШОР «Москвич» под руководством Александра Жулина, Петра Дурнева и Сергея Петухова. До апреля 2014 года Никита Кацалапов выступал в паре с Еленой Ильиных, с которой на Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях и бронзовым призёром в личном турнире.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях по всем видам спорта. Игры завершатся 20 февраля.

По данным статистической отчётности по итогам 2020 года всего в России фигурным катанием на коньках занимаются 677 753 человека. Всего в стране функционирует 264 отделения, в том числе 58 спортивных школ олимпийского резерва. Количество тренеров составляет 1 082 человека, тренеров-преподавателей – 147 человек. Всего по программам спортивной подготовки и дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта занимаются 28 967 человек в 66 субъектах Российской Федерации, из которых на этапах спортивной подготовки занимаются 24 579 человек.

Фигурное катание на коньках является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Московская область, Москва, Тверская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Красноярский край, Омская область, Свердловская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Мордовия, Самарская область.

В России развитием фигурного катания на коньках совместно с Министерством спорта занимается Федерация фигурного катания на коньках России. Президент Федерации фигурного катания на коньках России, главный тренер сборной – Александр Горшков.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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