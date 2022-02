14.02.2022 Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu

Source: Government of Poland in Polish

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu14.02.2022

W styczniu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 2.899 mln zł.

W styczniu sprzedaliśmy obligacje:

3-miesięczne (OTS0422) – 1.315,6 mln zł,

2-letnie (DOS0124) – 118,9 mln zł,

3-letnie (TOZ0125) – 45,4 mln zł,

4-letnie (COI0126) – 1.027,0 mln zł,

10-letnie (EDO0132) – 367,4 mln zł.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.315,6 mln zł (45% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (35%) i 10-letnie (13%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 2-letnie (4%) oraz 3-letnie (2%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę blisko 25 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

W styczniu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 2,9 mld zł, z czego ponad 20% zostało nabytych w zamianie. Nasi klienci równie chętnie wybierali instrumenty o stałym oprocentowaniu: 3-miesięczne i 2-letnie (49% styczniowej sprzedaży), co instrumenty o oprocentowaniu indeksowanym do inflacji 4- i 10-letnie (48% styczniowej sprzedaży).

Wszystkie obligacje oszczędnościowe można nabywać bez wychodzenia z domu – przez internet lub telefon. Aktywacja internetowego kanału obsługi zapewnia szybki dostęp do obligacji. Zarówno rejestracja, jak i późniejsza obsługa obligacji jest prosta i intuicyjna. Logując się na swój rachunek rejestrowy, w dowolnym momencie można sprawdzić aktualny stan swoich oszczędności oraz złożyć dyspozycje zakupu, zamiany lub przedterminowego wykupu

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje skarbowe w sprzedaży detalicznej

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-28 lutego)

Cena sprzedaży

OTS0522

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS0224

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0225

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 1,60% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0226

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jesto inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,80%.W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0232

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

ROS0228

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0234

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Materiały

Dane statystyczne sprzedaży obligacji – styczeń 2021Dane​_statystyczne​_012022.xlsx 0.06MB Sprzedaż oszczędnościowych obligacji skarbowych w 2021 r. i 2022 r. w mln zł (dane z grafiki dostępne cyfrowo)Dane​_do​_wykresu​_wyniki​_sprzedaży​_obligacji​_oszczędnościowych​_012022.xlsx 0.01MB

