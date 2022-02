14.02.2022 Współcześni żołnierze Wojska Polskiego kontynuują etos Armii Krajowej

Source: Government of Poland in Polish

„Przed chwilą zostali przeze mnie odznaczeni i wyróżnieni za codzienną służbę, za stanie na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej żołnierze z jednostek, których patronami są żołnierze Armii Krajowej, z jednostek, które nawiązują do etosu Armii Krajowej. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym. Dziękuję za codzienną służbę. Pamiętamy o bohaterach Armii Krajowej” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości wręczenia aktów mianowania i odznaczeń resortowych.

14 lutego, w 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, przekształconej ze Związku Walki Zbrojnej w siedzibie MON w Warszawie szef MON wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe, decyzje personalne oraz odznaczenia resortowe żołnierzom z jednostek dziedziczących tradycje Armii Krajowej.

„Armia Krajowa została stworzona poprzez przekształcenie Związku Walki Zbrojnej, była orężem, była orężnym ramieniem polskiego państwa podziemnego. Była organizacją nieporównywalną z żadną inną w dziejach Polski, a nawet w historii świata. Dlaczego powstała Armia Krajowa? Armia Krajowa powstała, dlatego, żeby nieść pomoc Polakom, którzy byli poddani niezwykle brutalnej okupacji przez okupanta niemieckiego, ale i przez okupanta sowieckiego”

– mówił podczas uroczystości szef resortu obrony.

Minister Błaszczak podkreślił, że wielu młodych ludzi wstępuję do Wojska Polskiego kontynuując etos żołnierzy Armii Krajowej.

„Niezwykle ważne jest to, aby przesłanie, jakie zostawili nam żołnierze Armii Krajowej przyświecało dzisiejszym żołnierzom Wojska Polskiego i tak się dzieje. Wielu spośród dzisiejszych żołnierzy przystąpiło do wojska, dlatego, że zostali niejako następcami żołnierzy Armii Krajowej, dlatego, że ten etos Armii Krajowej zaprowadził ich do Wojska Polskiego. To bardzo dobrze. Bardzo się z tego cieszę. Chciałbym, żeby więcej było takich postaw, żeby młodzi ludzie przystępowali do Wojska Polskiego, bo to jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Ta symbolika jest wciąż w Wojsku Polskim, szczególnie w Wojskach Specjalnych oraz w Wojskach Obrony Terytorialnej”

– powiedział.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów.

Przed południem szef MON razem z kadrą dowódczą Wojska Polskiego złożył kwiaty przed pomnikiem Stefana Roweckiego „Grota” oraz przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

***14 lutego 1942 r., Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Na pamiątkę 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, przekształconej 14 lutego 1942 r. ze Związku Walki Zbrojnej, minister obrony narodowej polecił, aby od 13 lutego do końca roku na każdej uroczystej przysiędze wojskowej odczytywano rotę historycznej przysięgi żołnierzy Armii Krajowej.

