14.02.2022 Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej

Source: Government of Poland in Polish

Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej14.02.2022

W tym roku przypada 80. rocznica powstania Armii Krajowej, przekształconej ze Związku Walki Zbrojnej. Z tej okazji Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej skierowany do organizacji pozarządowych.

Na realizację zadań w konkursie zaplanowano 2 000 000 zł.

W ten sposób MON chce realnie wesprzeć żołnierzy AK w codziennym życiu. Wśród zadań konkursowych jest m.in. pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, zapewnienie transportu do lekarza, na spotkania i groby współtowarzyszy broni.

Ważnym celem konkursu jest także edukacja. Dlatego oferty mogą obejmować m.in.: organizację „żywych lekcji historii” – spotkań młodzieży z żołnierzami walczącymi w szeregach Armii Krajowej oraz organizację podróży historycznych do miejsc bezpośrednio związanych z bohaterskimi walkami AK. Wsparcie można także uzyskać w związku z realizacją projektów, których celem będzie opieka nad miejscami pamięci.

Regulamin konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy składać do 15 marca 2022 r. Zadania będą realizowane od 1 maja do 31 grudnia 2022 r.

MIL OSI