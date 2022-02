14.02.2022 Rząd przeznaczy ponad 500 mln zł na dofinansowanie do komputerów i internetu w gminach popegeerowskich

Source: Government of Poland in Polish

Priorytetem rządu jest wyrównywanie szans rozwojowych w całej Polsce. Premier Mateusz Morawiecki w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach wziął udział w podpisaniu umowy o powierzenie grantu PPGR „Wsparcie dzieci i wnuków pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Ponad 500 mln zł w ramach uruchomionego grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ma zwiększyć dostępność mieszkańców terenów popegeerowskich m.in. do komputerów oraz internetu. Już 1606 gmin złożyło wnioski na dofinansowanie na ponad 215 tys. szt. sprzętu elektronicznego. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Problemy w przeprowadzeniu nauki zdalnej w gminach popegeerowskich

Pandemia COVID-19 spowodowała wiele problemów, nie tylko zdrowotnych. Wielką szansą i zarówno wyzwaniem jest wykorzystywanie nowych technologii w obszarze edukacji. Na terenach popegeerowskich zauważono zwiększony deficyt sprzętu komputerowego, czy utrudnienia w dostępie do internetu. Wpłynęło to na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci podczas zdalnej nauki. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.– Epidemia pokazała, jak trudno jest zapewnić normalne kształcenie w sytuacji, kiedy trzeba było przejść w tryb online, uczenia się poza szkołą. To była wielka strata dla dzieci, dla młodzieży – podkreślił szef polskiego rządu.

Nawet 100 proc. dofinansowania dla gmin popegeerowskich

Poszczególne gminy popegeerowskie otrzymają do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w ramach „Grantu – PPGR”. Wysokość środków przeznaczonych na ten projekt to 586 222 805 zł. Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie liczby dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w gminie do maksymalnej stawki za komputer w kwocie 2 500 zł i za tablet do 1 000 zł.– Dzisiejszy program z którym startujemy – program 500 milionowy – przeznaczamy na komputery i tablety dla dzieci i młodzieży w szkołach popegeerowskich. Ma on na celu wyrównanie przede wszystkim szans rozwojowych. To duży program modernizacyjny – powiedział szef polskiego rządu.

215 tys. komputerów oraz laptopów na własność dla dzieci i młodzieży

W poniedziałek została inauguracyjnie podpisana umowa z gminą Zatory w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Tej gminie w woj. mazowieckim przyznano kwotę w wysokości 206 800 zł na 82 szt. komputerów, laptopów, tabletów z potrzebnym oprogramowaniem. W całym Mazowszu zostanie zakupionych 5075 komputerów i laptopów, 67 tabletów oraz oprogramowanie za łączną kwotę 14 570 518 zł. Sprzęt elektroniczny zostanie przekazany dzieciom i młodzieży na własność. Już ponad 1600 gmin w Polsce złożyło takie wnioski o dofinansowanie na 215 tys. komputerów i laptopów oraz ponad 3 tys. tabletów. Rząd jest w trakcie przygotowywania umów dla pozostałych gmin, w celu wypłacenia środków na realizację zakupu po ich podpisaniu. – Przez te 2 lata trzeba było sobie radzić – trzeba było sprzętu, komputerów, połączenia z internetem. Nie wszystkie szkoły miały pod tym względem równy start i równe szanse. Szkoły we wsiach popegeerowskich, ze względu na wiele problemów przede wszystkim na zaszłości, nie miały takich samych możliwości jak gdzie indziej – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Nowe komputery i dostęp do internetu w ramach „Grantu – PPGR”

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi, które nie mają dostępu do sprzętu komputerowego i internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:• sprzęt komputerowy z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną – w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;• ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;• usługę zapewniającą dostęp do internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu.– Myślę, że tutaj w Zatorach ogłoszenie tego programu jest symbolicznym otwarciem nowej ery, nowej epoki dla szkolnictwa, która ma na celu właśnie wyrównywanie szans – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Likwidujemy cyfrowe wykluczenie

Oprócz dofinansowania dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR wspieramy również cyfryzację samorządów. W ramach projektu Cyfrowa Gmina jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki na zadania związane z cyfryzacją urzędów oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Samorządy otrzymują dofinansowanie na zadania związane z cyfryzacją urzędów JST oraz jednostek im podległych i nadzorowanych. Środki są przeznaczone m.in. na:• nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, • edukację cyfrową w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania i licencji,• analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.Kolejny element to program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli inicjatywa, dzięki której każda szkoła w Polsce ma darmowy dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu.

