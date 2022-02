14.02.2022 Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji z przewodniczącym Rady Europejskiej i liderami Unii Europejskiej

Source: Government of Poland in Polish

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji z przewodniczącym Rady Europejskiej i liderami Unii Europejskiej14.02.2022

14 lutego odbyła się wideokonferencja przewodniczącego Rady Europejskiej z szefami rządów Polski, Finlandii, Grecji, Holandii i Słowacji. Głównym tematem rozmowy była kwestia bezpieczeństwa w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem działań Rosji wobec Ukrainy.

W UE trwają intensywne uzgodnienia dotyczące nałożenia ewentualnych sankcji, które znajdą zastosowanie w przypadku agresywnych działań ze strony Rosji. Pakiet działań ma zostać uzgodniony i przyjęty solidarnie przez kraje Wspólnoty.

1 lutego 2022 r. Komisja Europejska zaprezentowała pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy o wartości 1,2 mld euro. Środki w formie długoterminowych pożyczek przyczynią się do zwiększenia stabilności makroekonomicznej i odporności Ukrainy w kontekście potencjalnego wpływu bieżących napięć na sytuację gospodarczą tego kraju.

Agresja Rosji na Ukrainę

Działania Moskwy stanowią rażące naruszenie zasad prawa międzynarodowego. W efekcie poziom napięć i ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego w naszym sąsiedztwie jest bardzo wysokie. Wspólnota międzynarodowa musi być gotowa do szybkiego i zdecydowanego zastosowania instrumentów pozostających w jej dyspozycji, w tym sankcji, w sytuacji rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Krym, obwód Doniecki i Ługański zgodnie z prawem międzynarodowym są częścią Ukrainy. Na tych terenach nie powinno dochodzić do strefy wpływów przez Rosję. Ukraina jest suwerennym państwem, które wybrało integrację z zachodnią Europą. Każde państwo powinno móc samodzielnie i we własnym zakresie kierować swoim rozwojem.

