Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#диверсификация#УКВЗ14.02.2022 23:30

УКВЗ выпустил 500-й частично низкопольный трамвай

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») произвел 500-й трамвайный вагон популярной серии 71-623. В минувшую субботу, 12 февраля 2022 года, на УКВЗ произошло знаменательное событие — с завода выехал юбилейный 500-й частично низкопольный трамвай серии 71-623. Вагон был отправлен в город Новокузнецк.

УКВЗ производит трамвайные вагоны этой серии с 2009 года. На текущий момент — это самая продаваемая модель предприятия. Эти вагоны подходят всем городам независимо от состояния рельсового покрытия и вызывают неизменный интерес. Модель очень востребована в том числе из-за удобства в эксплуатации.

«Наш опыт показывает, что оптимально производить как 100% низкопольный, так и частично низкопольный подвижной состав. Простые, удобные и надежные в эксплуатации вагоны давно зарекомендовали себя на рынке и пользуются спросом у российских городов», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Комплектация новых вагонов модели 71-623-04 предусматривает места для маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми, систему кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля, светодиодную бегущую строку в салоне, наличие оборудования для беспроводного доступа в интернет с помощью технологии Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, датчики пассажиропотока, систему видеонаблюдения в салоне, различные элементы антивандальной защиты интерьера вагона, а также другие опции, отвечающие всем современным требованиям в части надежности, безопасности и комфорта.

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