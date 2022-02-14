Опубликован рейтинг регионов России по итогам реализации комплекса ГТО в IV квартале 2021 года

Source: Russia Ministry of Sport

Первое место рейтинга Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» заняла Воронежская область. Второе место – Белгородская область. Третье – Костромская область.

Одни из лучших показателей в четвёртом квартале продемонстрировали Республика Дагестан и Томская область. Дагестан поднялся на 23 пункта, а Томская область – на 19, обеспечив себе тем самым 39 и 44 место рейтинга ГТО.

Среди усиливших свою работу по всем критериям можно выделить Владимирскую область, Волгоградскую область и Чувашскую Республику. Благодаря улучшению показателей по принявшим участие в выполнении нормативов ГТО, количеству упоминаний в СМИ и остальным пунктам регионам удалось прибавить от 18 до 20 пунктов. Достойные результаты показали Республика Саха (Якутия), Омская область, город Севастополь, Республика Марий Эл, Орловская область.

В целом анализ данных показал, что с 1 октября по 31 декабря 2021 г. 735 895 россиян прошли регистрацию на Интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 550 913 человек приняли участие в выполнении нормативов в центрах тестирования. Прошли испытания на знаки отличия рекордные 1 133 969 человек: 205 465 выполнили нормативы на золотой знак отличия, 474 678 человек – на серебряный знак отличия, 453 826 – на бронзовый знак отличия.

Всего же за восемь лет к возрожденному Президентом России Владимиром Путиным комплексу ГТО присоединились более 16,7 млн граждан. Из них свыше 10 миллионов человек приступили к выполнению нормативов комплекса в 2 655 центрах тестирования.

Напоминаем, что по итогам анализа предложений региональных операторов ГТО и центров тестирования с начала 2021 года рейтинг ГТО рассчитывается по-новому. Вместо семи критериев оценки, их стало девять. Вместе с возрастающим количеством людей, зарегистрированных в АИС ГТО и приступивших к выполнению нормативов, дополнительно учитывается количество уникальных новых граждан за оцениваемый квартал. Нововведения позволяют видеть работу региона не только в итогах за семь лет внедрения и реализации комплекса ГТО, но и оценивать динамику работы каждого региона за календарный квартал.

Пресс-служба Минспорта России

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