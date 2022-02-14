М. Павлова: Система защиты детей от преступных действий нуждается в совершенствовании

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в «круглом столе», прошедшем в Общественной палате РФ.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в «круглом столе» на тему «О совершенствовании мер защиты детей с особенностями развития от преступлений против половой неприкосновенности и информационной агрессии». В мероприятии, прошедшем в Общественной палате Российской Федерации, участвовали парламентарии, представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций.

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В своем выступлении Маргарита Павлова отметила необходимость работы над федеральным законом о распределенной опеке, подготовки государственной программы по поддержке семей, имеющих на попечении людей с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет. В частности, сенатор считает важными реализацию программ круглогодичной дневной занятости на базе комплексных центров социальной поддержки населения, а также масштабирование проекта формирования навыков самостоятельного проживания с использованием учебно-тренировочных квартир.

«Нужно максимально сохранять связи с семьей человека с ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от его возраста и особенностей здоровья», — сказала парламентарий.

«Закон о распределенной опеке очень ждут семьи, которые когда‑то поместили родственника или ребенка в психоневрологический интернат и не могут с ним полноценно общаться или забрать на выходные домой», — полагает Маргарита Павлова.

Маргарита Павлова приняла участие в «круглом столе» на тему «О совершенствовании мер защиты детей с особенностями развития от преступлений против половой неприкосновенности и информационной агрессии»

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Маргарита Павлова приняла участие в «круглом столе» на тему «О совершенствовании мер защиты детей с особенностями развития от преступлений против половой неприкосновенности и информационной агрессии»

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Маргарита Павлова приняла участие в «круглом столе» на тему «О совершенствовании мер защиты детей с особенностями развития от преступлений против половой неприкосновенности и информационной агрессии»

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Маргарита Павлова приняла участие в «круглом столе» на тему «О совершенствовании мер защиты детей с особенностями развития от преступлений против половой неприкосновенности и информационной агрессии»

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По ее мнению, также важно дальнейшее совершенствование работы психоневрологических интернатов, чему могут способствовать специально созданные попечительские советы при этих учреждениях.

Участники мероприятия также обсудили проблемы репродуктивного здоровья подрастающего поколения, актуальные меры по профилактике суицидов и буллинга у подростков, морально-нравственные и юридические аспекты противодействия педофилии и другие темы.

По итогам «круглого стола» будут подготовлены предложения, которые планируется направить на рассмотрение в федеральные органы государственной власти.

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