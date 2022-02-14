Л. Гумерова: Совет Федерации поддерживает создание РАН новых научных центров в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вошла в состав Совета по региональной политике Российской академии наук.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в расширенном заседании Совета по региональной политике Российской академии наук (РАН). Мероприятие состоялось в Санкт-Петербургском государственном университете.

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Как отметил президент РАН Александр Сергеев, Совет по региональной политике будет способствовать развитию науки в регионах. По его словам, в последнее время налаживаются связи РАН с субъектами РФ не только через вузы и институты, но и через руководителей регионов, что говорит о востребованности науки в региональной политике.

В своем выступлении Лилия Гумерова отметила, что прошедший Год науки и технологий оказался успешным и востребованным с точки зрения изменения отношения общества к отечественной науке и поднятия престижа профессии ученого. «Особенно сильные изменения произошли среди молодежи. Социологические исследования ВЦИОМ показывают, что более 60 процентов школьников стали испытывать гордость за российскую науку», — сказала она.

Сенатор обратила внимание, что в наступающем Десятилетии науки и технологий важно поднять планку, заданную тематическим годом, на новый уровень. Парламентарий напомнила, что помимо мер, направленных на развитие научной и исследовательской инфраструктуры, установок мегасайенс, до 2030 г. по поручению Президента РФ планируется построить 30 кампусов мирового уровня на 140 тыс. мест. Особое внимание будет уделено развитию сети научно-образовательных центров, реализации вузовской программы «Приоритет 2030», комплексным мерам поддержки молодых ученых и финансированию запуска новых лабораторий.

Лилия Гумерова приняла участие в расширенном заседании Совета по региональной политике РАН

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Лилия Гумерова приняла участие в расширенном заседании Совета по региональной политике РАН

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Лилия Гумерова приняла участие в расширенном заседании Совета по региональной политике РАН

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Лилия Гумерова приняла участие в расширенном заседании Совета по региональной политике РАН

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Лилия Гумерова приняла участие в расширенном заседании Совета по региональной политике РАН

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Лилия Гумерова приняла участие в расширенном заседании Совета по региональной политике РАН

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Лилия Гумерова указала на важность развития науки в регионах. «Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поддержала инициативу президента РАН, направленную на обеспечение и сохранение единства научного пространства РФ, развитие научного, образовательного и промышленного потенциала регионов», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, Совет Федерации вместе с РАН будет развивать проект по созданию точек роста российской региональной науки, планируются выезды в конкретные субъекты РФ.

Лилия Гумерова сообщила о проводимой совместно с Правительством Российской Федерации законодательной работе. «Первый законопроект вносит изменения в закон о науке и предоставляет регионам право финансовой поддержки федеральных научных организаций и вузов. Второй документ уточняет правила формирования единой государственной информационной системы, которая будет учитывать научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы гражданского назначения, предусматривает создание единого реестра получателей господдержки инновационной деятельности», — пояснила парламентарий.

«Мы инициировали законопроект, нормы которого касаются деятельности научно-образовательных центров мирового уровня. О необходимости законодательно зафиксировать статус НОЦ к нам обращаются, в первую очередь, губернаторы тех субъектов, на территории которых они сегодня функционируют. Сегодня работают 15 НОЦ в 35 регионах страны», — добавила сенатор.

Лилия Гумерова поблагодарила президента РАН за приглашение войти в Совет по региональной политике.

В ходе выступления сенатор также отметила тесные связи Комитета СФ с Санкт-Петербургом, в том числе в рамках тематической сессии Евразийского женского форума, посвященной вкладу женщин-ученых в развитие отечественной и мировой науки. «В 2021 году в Доме ученых имени Максима Горького мы впервые совместно провели science-party для российских и иностранных участниц нашей сессии», — отметила она.

«В настоящее время совместно с коллегами из РАН и Российского Союза ректоров мы готовим план мероприятий по проведению формата «Женщины-ученые — лидеры научно-образовательной сферы» в рамках празднования Международного года фундаментальных наук в целях устойчивого развития, учрежденного ООН по инициативе ЮНЕСКО. Планируем провести первое мероприятие проекта на площадке Совета Федерации уже в марте», — сообщила законодатель.

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