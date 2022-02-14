Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКС#Терра Тех#Виктория Абрамченко#Юрий Борисов#Дмитрий Рогозин#Цифровая Земля#ДЗЗ14.02.2022 09:00

Космические данные будут использованы для пресечения незаконной вырубки лесов

Заместители Председателя Правительства Виктория Абрамченко и Юрий Борисов провели выездное совещание по вопросам использования дистанционного зондирования земли в ходе рабочего визита в ТерраТех (компания холдинга «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос»).

Виктории Абрамченко, Юрию Борисову и генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину продемонстрировали программно-аппаратные комплексы приема информации со спутников дистанционного зондирования Земли, «лабораторию искусственного интеллекта» компании «ТерраТех», где ведётся тематическая обработка и анализ данных со спутниковых снимков с параллельным обучением нейросетей для обработки этих данных в рамках проекта «Цифровая Земля».

Участки рабочей встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, а также рынка спутниковых данных и услуг. Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, многие технологические решения необходимы для повышения эффективности работы в лесном комплексе.

«На сегодняшний день потребность лесного хозяйства актуальными данными российской космической съемки обеспечивается на уровне 50%. Для лесного комплекса важно повышать возможности и применение данных дистанционного зондирования Земли. Это позволит внедрить современные технологии дистанционной оценки лесных ресурсов, повысить скорость, объемы и качество проведения лесоустройства, государственной инвентаризации лесов, мониторинга пожаров, вырубок и воспроизводства лесов», — сказала Виктория Абрамченко.

Кроме того, как сообщила вице-премьер, планируется в пилотном режиме интеграция ЛесЕГАИС, обеспечивающей прослеживаемость древесины, и данных «Цифровой Земли» Роскосмоса для выявления изменений в состоянии лесов.

«Космические снимки должны формировать доказательную базу незаконной вырубки без выезда инспектора на место. Тогда контролеры смогут применять эффективные меры реагирования на незаконную рубку леса даже на отдаленных территориях», — сообщила Абрамченко.

Она отметила, что это позволит повысить скорость и точность получения информации о вырубке лесов, в том числе на основе анализа материалов космической съемки с использованием технологии нейронных сетей. Пилотный проект применения таких данных будет запущен Рослесхозом совместно с Роскосмосом в 2022 году в 2 субъектах — Иркутской и Архангельской области.

В том числе в ходе встречи была затронута климатическая повестка — перспективы развития российской космической системы мониторинга парниковых газов. В настоящее время необходимые спектрометры установлены на двух российских гидрометеорологических спутниках «Метеор-М», в изготовлении находится ещё четыре аналогичных аппарата со сроками запуска до 2025 года.

«Спутники решают большой спектр гражданских задач в системе госуправления страны. Космические средства наблюдения незаменимы в сфере предупреждения и отслеживания развития чрезвычайных ситуаций, пожаров, наводнений, для мониторинга территорий и природных ресурсов, обеспечения навигации в Арктике. Чтобы все задачи выполнялись качественно и в срок, российскую орбитальную группировку необходимо серьезно увеличить. Новые космические аппараты должны базироваться на передовых отечественных достижениях в области приборостроения и микроэлектроники. Для этого на предприятиях ракетно-космической промышленности России есть необходимые технологические заделы и компетенции», — сообщил Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов.

«„Цифровая Земля“ — это фабрика для обработки космических снимков с использованием искусственного интеллекта и нейросетевых технологий, которая позволяет передавать контролирующим органам на всех уровнях спутниковые данные и аналитику в разы быстрее и удобнее, чем когда-либо до этого! Мы протестировали интеграцию нашей разработки с федеральными и региональными системами и получили положительные отзывы. Ежегодно отмечается растущий спрос как государственных, так и коммерческих заказчиков на данные и геоаналитику. Этот рост диктует необходимость наращивания российской группировки спутников ДЗЗ с тем, чтобы наши потребители имели возможность оперировать бо́льшим объемом актуальных и объективных космических данных. Для решения этой задачи государственной важности необходимы инвестиции в спутники, сервисы, технологии, в том числе с привлечением частных инвестиций, как это сейчас реализуется в мировой практике», — сказал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Проект «Цифровая Земля» реализуется по поручению Президента Российской Федерации Госкорпорацией «Роскосмос» и компаниями «Российские космические системы» и «ТерраТех» по национальной программе «Цифровая экономика». Это комплексный проект модернизации инфраструктуры поставки космических данных в идеологии сервисного подхода в интересах органов исполнительной власти для совершенствования технологической и информационно-аналитической основы ведения контрольно-надзорной деятельности.

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