Е. Алтабаева: В СФ уделяют особое внимание совершенствованию законодательства в сфере защиты прав и свобод гражданина

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на парламентских слушаниях в Государственной Думе.

Руководитель рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ, сенатор РФ Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя выступила в ходе парламентских слушаний, состоявшихся в Государственной Думе.

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В мероприятии на тему «Совершенствование законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» участвовали председатель Комитета СФ по социальной политики Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента РФ Валерий Фадеев, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Становление и развитие института Уполномоченного – важный показатель целенаправленной работы по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в нашем государстве» — сказала Екатерина Алтабаева.

Она отметила, что Совет Федерации уделяет особое внимание совершенствованию законодательства в сфере защиты прав и свобод гражданина в России. «Важнейшую роль в этой работе играет взаимодействие с Уполномоченным по правам человека».

Екатерина Алтабаева выступила в ходе парламентских слушаний, состоявшихся в Государственной Думе

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Екатерина Алтабаева выступила в ходе парламентских слушаний, состоявшихся в Государственной Думе

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Екатерина Алтабаева выступила в ходе парламентских слушаний, состоявшихся в Государственной Думе

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Екатерина Алтабаева выступила в ходе парламентских слушаний, состоявшихся в Государственной Думе

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Сенатор напомнила, что в 2017 году Регламент СФ был дополнен новой главой о предоставлении ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека о своей деятельности.

«В 2018 году впервые такой доклад был сделан Татьяной Москальковой. Эта практика продолжена и в последующие годы. По итогам представления докладов принимаются Постановления СФ, каждое из них — это Программа совместной работы по различным направлениям защиты прав человека», — сообщила Екатерина Алтабаева.

Участники Парламентских слушаний договорились о публичном обсуждении законопроекта на площадках СФ, Государственной Думы и в Общественной палате РФ.

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