Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#УКВЗ14.02.2022 16:04

Дмитрий Рогозин встретился с Алексеем Текслером

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в понедельник, 14 февраля 2022 года, провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Встреча была посвящена актуальным вопросам деятельности и перспективам развития предприятий Госкорпорации, расположенных в Челябинской области: Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), Миасского и Златоустовского машиностроительных заводов.

Алексей Текслер сделал акцент на двух задачах регионального правительства и Роскосмоса: развитие Усть-Катавского вагоностроительного завода и совместный проект Роскосмоса и Уральского НОЦ.

«Мы активно меняем трамвайный парк в Челябинской области. На протяжении последних лет для Челябинска и Магнитогорска приобрели у УКВЗ 64 вагона. А сейчас планируем в разы увеличить приобретение, причем не только одновагонных трамваев, — пояснил Алексей Текслер. — В планах, учитывая развитие метротрама и договоренности с УКВЗ, сделать трехсекционные вагоны. Насколько я знаю, их вы планируете использовать и на космодромах. А это ставит задачу увеличения объемов производства, строительство новых производственных мощностей. Мы мониторим ситуацию, готовы оказать необходимые меры поддержки по проектам модернизации УКВЗ».

В настоящий момент предприятие реализует проект по созданию нового сборочного производства трамваев, а также модернизацию действующего трамвайного производства.

Дмитрий Рогозин напомнил, что три года назад Усть-Катавский вагоностроительный завод, который с 1960-х годов задействован в производстве ракетно-космической техники, фактически остановил свою работу, а сейчас имеет достаточный портфель заказов.

«И речь о заказах не только со стороны Челябинской области, но и со стороны других регионов. Меня радует, что за короткий период удалось воссоздать конструкторское бюро из молодых специалистов, которые ориентируются на лучшие решения в мире. Мы и дальше будем развивать это направление в рамках диверсификации», — добавил глава Роскосмоса.

Стороны также обсудили якорный проект Уральского Научно-образовательного центра — полностью многоразовой ракеты-носителя, который разрабатывается Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (входит в Роскосмос) и ЮУрГУ.

«Мы активно в этом направлении работаем, выделяем региональные гранты для реализации проекта. Одна из задач — более тесно взаимодействовать, чтобы получить максимально быстро результат, который обещает быть очень достойным», — отметил Алексей Текслер.

«Предложение было оценено нашими головными институтами — ЦНИИмаш и Центр Келдыша (оба входят в Роскосмос). Наши специалисты высоко оценили проделанную работу. Я обещаю, что возьму этот проект под личный контроль, чтобы он из научно-исследовательского перетек в опытно-производственную работу», — пообещал Дмитрий Рогозин.

Участники встречи договорились на текущей неделе провести видеоконференцию, чтобы обсудить этот вопрос в расширенном составе.

В Челябинскую область генеральный директор Роскосмоса прибыл для инспекции Государственного ракетного центра имени академика Макеева — стратегического холдинга оборонно-промышленного комплекса страны и ракетно-космической отрасли, являющегося головным разработчиком жидкостных и твёрдотопливных ракетных комплексов стратегического назначения.

«Сегодняшняя моя поездка связана с посещением Миасса — ГРЦ имени Макеева. Надеюсь, в течение года страна узнает почему это важно», — подчеркнул глава Роскосмоса.

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