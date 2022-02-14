Г. Карелова: Всероссийский конкурс социальных проектов с каждым годом привлекает все больше участников и задает новую планку качества

Source: Russia – Council of the Federation

Это создает необходимые условия для реализации самых смелых социальных проектов, направленных на качественное изменение условий жизни граждан, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в презентации проектов финалистов четвертого сезона Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

Конкурс ежегодно проводится Фондом «Инносоциум» — социальной платформой Фонда Росконгресс при поддержке Совета Федерации и Министерства науки и высшего образования РФ.

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Вице-спикер СФ обратилась к участникам с приветственным словом, назвав ежегодные встречи на подведении итогов конкурса молодежных социальных проектов хорошей традицией.

В своем выступлении она подчеркнула, что Совет Федерации уделяет особое внимание инновационному развитию и совершенствованию законодательной базы социальной сферы.

Сенатор напомнила, что за последние годы приняты важнейшие законодательные акты, направленные на продвижение инноваций. Среди них Галина Карелова выделила федеральные законы о государственно-частном партнерстве, о социальном предпринимательстве и о государственном социальном заказе. Кроме того, она упомянула стремительный рост цифровизации социальной сферы и прогрессирующие меры поддержки некоммерческого социального сектора. «Все это создает необходимые условия для реализации самых смелых социальных проектов, направленных на качественное изменение условий жизни граждан.

Лучшие из них постоянно рассматриваются на заседаниях Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации и на полях форумов социальных инноваций. Многие инициативы, которые были предложены молодыми людьми, впоследствии поддержаны экспертами и рекомендованы к дальнейшему тиражированию», — сказала вице-спикер.

Сенатор сообщила, что в рамках четвертого сезона конкурса «Инносоциум» жюри получило более 700 заявок из 132 вузов и 57 регионов страны.

Она отдельно отметила значение проектов в номинации «Активное долголетие», которую поддерживает Совет Федерации. «Похвально, что молодые люди в своей проектной деятельности не только уверенно смотрят в будущее, но и с большим уважением относятся к старшему поколению, предлагая различные идеи, направленные на повышение социальной активности людей пожилого возраста, содействие дополнительному образованию и занятости, а также расширение возможностей участия в культурных, оздоровительных и других мероприятиях. Совет Федерации и впредь будет всесторонне поддерживать такие инициативы», — заявила сенатор.

Галина Карелова приняла участие в питчинг-сессии Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»

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Галина Карелова приняла участие в питчинг-сессии Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»

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Галина Карелова приняла участие в питчинг-сессии Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»

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По оценке Галины Кареловой, конкурс с каждым годом привлекает все большее количество участников и ежегодно задает новую планку качества, что свидетельствует о стремлении молодого поколения активно решать социально значимые задачи современного общества: создавать комфортную среду вокруг и повышать качество жизни граждан в России.

Вице-спикер пожелала участникам удачи, веры в себя и стремления к новым вершинам.

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