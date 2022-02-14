В Совете Федерации обсудили реализацию социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги

Source: Russia – Council of the Federation

Совещание провел в режиме видео-конференц-связи М. Ахмадов.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики провел совещание по вопросу «О реализации социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги и готовности нормативных правовых актов».

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Открывая мероприятие, сенатор напомнил, что по итогам «круглого стола» на эту тему, состоявшего 1 февраля, были подготовлены рекомендации. «Ключевые вопросы — необходимость расширения Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для возможности участия максимального количества организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, и возможность корректировки перечня таких организаций в течение года, особенно в текущем году, который является пилотом для получения социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги», — сказал Мохмад Ахмадов.

По словам сенатора, необходимо наладить взаимодействие между федеральными органами исполнительной власти для подготовки соответствующих нормативных правовых актов в максимально сжатые сроки.

Парламентарий отметил также, что Федеральной налоговой службе была высказана рекомендация сократить с 30 до 15 дней сроки рассмотрения заявления на предоставление налогового вычета.

Заместитель Министра спорта РФ Одес Байсултанов в своем выступлении поддержал необходимость расширения ОКВЭД и корректировки перечня организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. «Нужно хотя бы на 2022 год дать возможность внести изменения в перечень, так как у некоторых из этих организаций есть нормативные и иные внутренние проблемы, из‑за которых они не успевают подать документы», — считает он.

Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Мохмад Ахмадов

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Мохмад Ахмадов

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В ходе обсуждения выступили начальник управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Федеральной налоговой службы Михаил Сергеев, заместитель директора Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ Руслан Лыков, заместитель директора Департамента развития секторов экономики Министерства экономического развития РФ Анатолий Усачев и др.

Подводя итоги совещания, Мохмад Ахмадов подчеркнул, что в результате будет подготовлено решение, нацеленное на скорейшее эффективное урегулирование поднятых вопросов.

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