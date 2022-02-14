В России состоялись первые соревнования под эгидой Континентальной детской хоккейной лиги

Source: Russia Ministry of Sport

Осенью 2021 года была создана Континентальная детская хоккейная лига, получившая статус автономной некоммерческой организации. КДХЛ объединила экс-хоккеистов, топ-менеджеров ведущих хоккейных команд и спортивных федераций России. КДХЛ ставит перед собой задачу не только проводить соревнования, но также комплексно развивать в стране детский хоккей.

«Золотая шайба» имеет богатую историю, которая насчитывает уже полвека. За это время она объединила сотни тысяч мальчишек и девчонок по всей стране. Именно с этого турнира начинали свой спортивный путь теперь уже легендарные хоккеисты. А те, кто не достиг высокий званий в хоккее, всё равно остались в спорте, потому что эта игра дает радость, дарит уверенность, командный дух. Спорт раскрывает нам границы собственных возможностей! Министерство спорта Российской Федерации делает всё для того, чтобы помогать проходить школу жизни. Но мы не стоим на месте, а двигаемся вместе со временем и хотим расширять возможности, не ограничиваясь только соревнованиями», – рассказал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В сезоне 2021-2022 годов целью проекта является максимальный охват детей и подростков занятиями хоккеем, осуществление мер поддержки, в том числе поощрение лучших тренеров и анализ факторов, сдерживающих развитие детского хоккея. Уже в следующем сезоне КДХЛ ставит перед собой задачу не только вовлечения, но и профессионального роста юных хоккеистов, тренеров, арбитров. Для всех категорий будут проводиться мастер-классы, обучающие семинары. Кроме того, будет выстроена система оказания содействия развитию материально-технической базы команд в территориях.

«На сегодня необходим более целостный подход к развитию детского хоккея. Он должен включать не только вовлечение детей в занятия спортом, но и формирование их стремления заниматься дальше. Для этого необходим грамотный тренерский корпус, судейский, который бы работал в специфике детского хоккея. Конечно, необходима инфраструктура. Поэтому наша задача работать во всех направлениях. Но для начала будет сформирован реестр территорий с объектами, количеством занимающихся. Далее на основе этих данных мы будем выстраивать взаимодействие с регионами», – отметил президент Федерации хоккея Пермского края, вице-президент КДХЛ Алексей Чикунов.

Спортивный департамент КДХЛ расположился в Пермском крае, на базе региональной федерации хоккея. Этот регион за последние пять лет сделал качественный скачок в привлечении детей к занятиям хоккеем, строительстве необходимой инфраструктуры. В Чайковской государственной академии физической культуры и спорта третий год открыт специализированный хоккейный профиль, который готовит дипломированных тренеров. Опыт Пермского края по развитию детского хоккея будет использован и тиражирован в другие регионы.

«Для нас хоккей не только базовый вид спорта, но и один из самых динамично развивающихся. Уверен, что в ближайшие три-четыре года регион ждет прорыв в хоккее. Мы видим, что увеличивается число новых детских хоккейных команд. В том числе это связано с появлением новых площадок для тренировок и созданием условий для занятий спортом», – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Под эгидой КДХЛ прошли сразу два турнира всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» сезона 2021-2022 годов. В одном из самых хоккейных городов Республики Башкортостан – Салавате ребята со всей страны боролись за звание победителей среди сельских команд юношей 2009-2010 г.р. В это же время на льду деревни Большой Суходол в Нижегородской области разгорелась борьба за возможность представить свой регион на Суперфинале среди команд юношей 2007-2008 г.р., который уже по традиции пройдет в Перми.

Пресс-служба Минспорта России

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