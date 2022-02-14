В. Полетаев провел встречу с директором Федеральной службы судебных приставов Д. Аристовым

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия ФССП России и Совета Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель СФ в Министерстве юстиции Российской Федерации Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел встречу с директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации Дмитрием Аристовым.

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В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия ФССП России и Совета Федерации.

Особое внимание стороны уделили вопросам актуализации штатной численности сотрудников ФССП с учетом существующей нагрузки на судебных приставов-исполнителей, а также вопросам введения электронного документооборота между судьями и ФССП России и ее территориальными органами.

В ходе встречи также обсуждались проекты федеральных законов, разработанные Минюстом России и направленные на создание реестра должников по алиментным обязательствам и установление контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

Так, например, проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Кроме того, законопроектом предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении должника по алиментам.

По итогам встречи собеседники договорились продолжать взаимодействие.

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